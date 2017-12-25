Mugshots, Dec. 25, 2017.

COLEMAN, JAMES STEWART - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ZUREK, CORRINA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HUNTER, THERON LADSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART
HEMINGWAY, GABRIELLE MARTINA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DAVIS, JONATHAN ANDREW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
WELCH, GAIL ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
EVERSON, JOSEPH SCIRE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, IMPROPER TAILLIGHTS, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF.
HARRISON, ROBERT CROSLAND - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TURNEY, DONALD MARTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HERNANDEZ, KARLA ARAELY - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE (PRIOR 6/7/05), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
QUINN, ANDREW LLOYD - DISORDERLY CONDUCT
MILLS, LAURA A. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BANTA, ROBERT JOHN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BURNELL, MARK AARON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RAMSEY, TERESA BROWN - CHARGES NOT LISTED
TODD, STEPHEN RYAN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RAMSEY, TERESA BROWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BEAUFORD, TRIENE DARNELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JONES, FRANK SIDNEY - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, DISORDERLY CONDUCT
BLANTON, JEFFERY BYRON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DAVIS, ALAN BRAXTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FAULKNER, JEMALE ANTWON - NO DL IN POSSESSION, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR
BECK, TERRY ATLAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
LEFEVER, KEITH ALAN - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, SOLICITATION
WILLIAMS, STAR DAYZIA ONIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HEWITT, JESSICA DIANE - GRAND LARCENY,OVER $1,000 BUTLESS THAN $5,000
OLISHEVSKA, ANNA - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
BOOTH, HOLLY MICHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SMITH, ASHLEY RYAN - Ordinance / Shoplifting
STANLEY, TAVON MALIK - CHARGES NOT LISTED
DEWITT, CHRISTOPHER VICTORY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HEWITT, AMANDA REBECCA - Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ANDERS, TARA JEANNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ANDERS, SERENA GRACE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EDNEY, JAMES ROBERT - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
LING, ANGELA KING - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RITCHIE, EDWARD ALEXANDER - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF., FUGITIVE
BISSANTZ, DAVID CARL - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
ALFORD, CLAYTON REAVES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PRESTON, ANTHONY MARK - FUGITIVE
WILLIAMS, TYRON ALEX - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE