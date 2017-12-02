Mugshots, Dec. 2

HANCOCK, JEFFREY NEIL - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
JACKSON, MICHAEL DEMOND - CHARGES NOT LISTED
SMALL, TERRENCE R - UNLAWFUL POSSESSION OF A CONCEALED WEAPON
AUVIL, HELEN NICHOLE - CHARGES NOT LISTED
ANDERSON, LENNIE ANTWAN - PEDESTRIAN DRUNK, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DRURY, EUGENE FREDERICK - CHARGES NOT LISTED
MICHEAU, LISA BONE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
CAMPBELL, STEVEN COLE - CHARGES NOT LISTED
BRAVE, PATRICK ANTHONY - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
MOULTRIE, CHARLES - VIOLATION OF CITY ORDINANCES
CONKLIN, THOMAS ANDREW - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SAUNDERS, CORY MICHAEL - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, POSS. MARIJUANA 28G (1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
EDWARDS, JAMES WILLIAM - VIOLATION OF PROBATION, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
WOMACK, TRAVIS DEVONNE - SIMPLE ASSAULT (NO BATTERY), SIMPLE ASSAULT (NO BATTERY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MICHEAU, DEREK - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
SMITH, WILLIAM JOHN - CHARGES NOT LISTED
VEREEN, RICKY - CHARGES NOT LISTED
HARRIS, HAROLD NELLE LUTHER - VIOLATION OF PROBATION
GARRISON, ROBERT HAGAN - CONTEMPT OF COURT
WILLIAMS, CHARLTON DYWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CLARK, CHRISTOPHER GLENN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SAMUEL, KEVIN JAMAR - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
LANIER, JAMES MARION - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
THOMAS, CHRISTINE MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRADY, KEVIN JOSEPH - DISORDERLY CONDUCT
HUGHES, ROGER DALE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROGERS, JEWEL PEARL - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PEDESTRIAN DRUNK, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
SMITH, NIKIA - SIMPLE ASSAULT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LOVE, DORTHY - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
CANNON, ERICA ROLANE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MCMAHON, WILLIAM HENRY - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, NO DRIVERS LICENSE
LARRIMORE, KEVIN DEWAYNE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
SMITH, JAMES LAVON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
DANIELS, SAMANTHA VICTORIA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ALSTON, BRANDON LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, KIDNAPPING, ATTEMPTING TO DEFRAUD SC LOTTERY, ATTEMPTING TO DEFRAUD SC LOTTERY
BUCHHOLZ, SCOTT RANDAL - SHOPLIFTING
COLE, DERRICK RYAN - CHARGES NOT LISTED
DECKER, BILL JOHN - SHOPLIFTING
LYLES, KEVIN - CHARGES NOT LISTED
LAPENTO, SAVANNAH ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DORCELY, GARRETT MICHAEL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
FLANAGAN, PATRICIA LEE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
RIVERA, DERRICK JAJAUN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CARELESS OPERATION
KRUEGER, WENDY ANN - FUGITIVE
MIKLE, STEPHEN ALVIN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
DEPECOL, PAUL RICHARD - RECKLESS DRIVING
JOHNSON, KEESA MICHELLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
STATON, STERLING ALTON - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
MAYTON, LORI BETH - DUI
SEYMOUR, DANIEL JOSHUA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
ALVEREZ-URBANO, ANTONIO - CHARGES NOT LISTED
THOMAS, JAMES LEROY - CHARGES NOT LISTED