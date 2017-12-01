Mugshots, Dec. 1

BLACK, TUBRIA MYLIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BLEDSOE, PHILLIP BYRON - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
BURSICK, FRANKLIN JARED - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JOHNSON, CHARLES HAKEEM - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LITTLE, LYNN RAQUEL - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
THOMAS, MICHAEL IRA - PWID METHAMPHETAMINE (CRANK) 2ND OFF(AFTER 6/7/05)
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
MAYFIELD, BARBARA DANIELLE - VIOLATION DRUG DISTRIBUTION LAW, NON-CONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBST.
CRIBB, TOMIKA ANN HARDEE - SHOPLIFTING
HALES, KENDRA LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ZEMAN, DERRICK CHARLES - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CHANDLER, GARY M - ASSAULT AND BATTERY
RUBILLO, CHRISTOPHER CHARLES - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
BERRY, RAYMOND KEVIN - VIOLATION OF PROBATION, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LAMBERT, MATTHEW PAUL - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
HARVEY, DANIELLE MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
EDWARDS, SHARDAE BRIONA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD(E.G. STOREOWNER)
WILLIAMS, CHARLTON DYWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CLARK, CHRISTOPHER GLENN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SAMUEL, KEVIN JAMAR - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
LANIER, JAMES MARION - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALDRIDGE, HOPE VALERIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
LUNA, VICTOR - TRESPASSING AFTER NOTICE
RUSSO, DANIELLE - SHOPLIFTING
CARMICHAEL, BRIAN CHARLES - VIOLATION OF ABC LAW
MCCRAY, DEARCO DEVON - OPERATING UNINSURED VEHICLE, NO DRIVERS LICENSE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
POSTON, DAWN JADE - VIOLATION OF ABC LAW
MOODY, RAYMONDA DESTINY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCFADDEN, MANEK'AH BERNARD - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, VIOLATION OF ABC LAW, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
WILLINGHAM, NICOLE JULIETTE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
CHESTNUT, COLEMAN DWAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE