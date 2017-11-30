Mugshots, Nov. 30

BOONE, JAMIE NICOLE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, JAMES ERIC - VIOLATION OF PROBATION
WIDNER, ROBERT LEE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
SHERWOOD, STEPHEN SCOTT - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE, HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
FORD, TONYA - FORGERY LESS THAN $5,000
OROCIO-CANDELARIO, ADRIAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BONE, WALKER DWAYNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
SINGLETON, ASHIA WAKENI - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
DEYTON, DANIEL JAYSON - LARCENY UNDER $2,000
TURNER, PATESHA PAT - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
OSBORNE, ERICA LYNN - FILING A FALSE POLICE REPORT -MISDEMEANOR VIOLATION
GUILBAULT, ANNMARIE JANE - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, CARJACKING -TAKE/ATTEMPT A VEHICLE FROMPERSON BY FORCE WITHOUT GREAT BODILY IN, ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE (AHAN), ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE (AHAN), FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, IMPROPER PASSING, IMPROPER PASSING, IMPROPER LANE CHANGE, IMPROPER LANE CHANGE, IMPROPER LANE CHANGE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY ON LEFTTURN, IMPROPER LANE CHANGE
MUMFORD, KATRICIA CONTRAIL - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
TAYLOR, LANCE CHRISTOPHER - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BUTLER, ANTONIO JOHNNY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TODD, NICHOLAS WAYNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SCOTT, DYSHEEM KENDRICK - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
SMITH, APRIL DIANE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BLACKMON, CHAD LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LAWRIMORE, ANGELA MAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LAWRENCE, DARRELL JOSHUA - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
MILLER, KENNETH DARWIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SCOTT, ANDREW ANDY - Ordinance / Trespass, POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - SHOPLIFTING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Trespass
LING, ANGELA - TRAFFIC/UNAUTHORIZED SOLICITING ON HWY
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Defecation or Urination
TETREAULT, JOSEPH JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ROBERTSON, CHRISTOPHER BENTLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BARNETT, BRANDI NICOLE - DISORDERLY CONDUCT, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
BOATWRIGHT, RYAN CLARK - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
LUNNON, BRANDON DE'ANDREA - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
CHADMON, DERRICK LOUIS - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PUTNEY, MATTHEW PHILLIP - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COMER, HEATHER NICOLE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Public Possession of Open Containers
HOUSAND, CODI HANNAH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
YOUNG, MICHELLE ELAINE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MARTIN, TYLER PAUL - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BELLAMY, CHRISTOPHER LEVON - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DUGGINS-ROSECRANS, ASHLEY PAIGE - PEDESTRIAN DRUNK