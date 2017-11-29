Mugshots, Nov. 29

BUTLER, CAMERIN SHAIDE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SMITH, JORDAN TAYLOR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BLOSSER, SCOT CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COOK, JOHN EDMOND - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
NUNEZ, WILLIAM WOLFGANG - DAMAGE TO HIGHWAY STRUCTURE
JOHNSON, STEPHEN KRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
CHADWELL, TREVOR JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COLLINS, ROBERT JEFFERSON - FUGITIVE
THOMPSON, TYRONE ALEXANDER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MURPHY, IAN ALEXANDER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
OSCZEPINSKI, ALBERT EDWARD - VIOLATION OF PROBATION, FAILURE TO APPEAR
CANTY, BRIAN JUSTIN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
BRYANT, DIANA T. - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BLANKENSHIP, JESSICA ASHLEY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BLACKBURN, MARK ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GREGG, MARQUISE SHY KIM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GREEN, JERMAINE NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MAHER, CATHRINE NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
OWENS, CLINTON - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
PIRKEY, DANNY RAY - DISORDERLY CONDUCT
BRADY, PHILLIP - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLER, JIMMY - Ordinance / Breach of the Peace
MOODY, LASHAWN SHARIF - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LOWERY, DENZEL DA MARCUS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
GREEN, JOSEPH WAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HERNANDEZ-KNOTT, BRANDON LEE - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PUSHIA, LENARD NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, AMIR TYREE - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
BLAKE, CURTIS - DRIVING COMMERCIAL MOTOR VEHICLE WITHOUT VALID LICENSE - 3RD OR SUB. OFFENSE
SCOGGINS, KYLE AUSTIN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000