Mugshots, Nov. 28

GORE, WESLEY ERIC - INDECENT EXPOSURE
ESCOBAR, JUAN ALBERTO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
BROWN, ERVIN MARCUS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRANCH, LOGAN HOYT WILLIAMSON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GREEN, JOSEPH LEE - CONSPIRACY TO COMMIT KIDNAPPING
GEATHERS, ROBERT EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION
FENOFF, EUGENE HENRY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GREENWOOD, BRANDON O' BRYAN - RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HAYES, RACHEL JOHNSON - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
HAYES, LARRY DOUGLAS - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
VANNOSTRAND, JASON ALLEN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CHRISTMAS, DAVID JAMES - Ordinance / Breach of Trust with Fraudulent Intent
FISCHER, CHARLES HART - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STEPHENS, JESSICA D. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNINSURED VEHICLE
ULLOM, MARK ROBERT - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
HARTNETT, CHRISTOPHER RAYMOND - IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, INTERFERENCE WITH TRAFFIC CONTROL DEVICES OR RR SIGNS OR SIGNALS
KREIGHBAUM, MATHEW JACOB - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
GRAHAM, LUTHER JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
POTTER, JENNIFER COMPTON - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
COLE, RACHAEL LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KASTAL, STANLEY JOSEPH - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
POTTER, RONALD JOHN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GORE, BRANDON CRAIG - MURDER, MURDER
HASENFLU, TIFFANY ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HAMMOND, EUGENE TIM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HEALY, SAVANNAH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
GRAHAM, LYRIC - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GRIFFIN, JARRATT JAMAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
LAMBERT, ROBERT GRIFFIN - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MILLS, KRYSTAL RENEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
MASON, KRISTIN MARI - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05)
MCCLARY, DEMETRUS LAWON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Loitering
REDGE, MARGARET LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SCHAEFFER, BRIAN JOSEPH - OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING
OSLIN, KEVIN ROBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STEEN, BRANDI NICOLE - VIOLATION OF PROBATION
MURRELL, DYLAN RUSSELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MOODY, LASHAWN SHARIF - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LOWERY, DENZEL DA MARCUS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS
WHEELER, RHONDA BALLINGER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
SINGLETON, CHRISTOPHER JAMAR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, BURGLARY 2ND DEGREE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO DRIVERS LICENSE
BLAKE, CURTIS - DRIVING COMMERCIAL MOTOR VEHICLE WITHOUT VALID LICENSE - 3RD OR SUB. OFFENSE