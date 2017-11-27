Mugshots, Nov. 27

JONES, FELICIA LEEANNA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BEACH, STACEY LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MINCEY, CYNTHIA - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
LAMBERT, MATTHEW PAUL - BURGLARY 2ND DEGREE, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME (BURGLARY TOOLS)
RAMSEY, STEPHANIE LOUISE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HOLMES, THERON LEVON - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
WILLIAMS, STAR DAYZIA ONIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BROWN, CHRISTOPHER BOONE - DUI
LOPEZ, JEREMY JULIAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
JOHNSON, HENRY ROBERT - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE, VIOLATION/WILLFUL VIOLATION OF TERM OR CONDITION OF ELECTRONIC MONITORING
THOMPSON, WILLIAM MARK - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JONES, ALEXIS NICOLE - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GOWANS, COURY LAMAR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
DENSON, BILLY NORRIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WARTH, TINA MARIE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
BACCHUS, SHANE NUR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILLIAMS, WARREN DEANGELO - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
LITZAU, DUANE CHARLES - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
HAMILTON, RECO TERRELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
OSBORN, SARA JEAN ANN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION
BELLOWS, CHRISTOPHER BRYAN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SUBBOTIN, ELISE MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILLIS, JAMES ERVIN - SHOPLIFTING
CATES, TYLER JOSEPH - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
ESCOBAR, JUAN ALBERTO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
BERRY, MARIJO JUNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
BRYANT, THEODORE ROOSEVELT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FELON IN POSSESSION OF A FIREARM, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
MCMILLEN, LAURA JONES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROBERTS, JEFFREY CHAD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BRAZIEL, LARRY DIETRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
FERNANDEZ, TOBY GENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
MEJIA CONTADOR, JUAN JOSE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LEE, JANE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
CRUZ-ABURTO, JOSE MIGUEL - NO DRIVERS LICENSE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED
MILLS, KRYSTAL RENEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR
KELLY, VERNON L. - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05)
RYAN, JOHNNY GALEN - RESISTING ARREST, Ordinance / Loitering, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER