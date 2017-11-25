Nov. 25 mugshots

MORALES, EVELYN NMN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BULLARD, LYN ARDELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CRIBB, CALEB WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CASS, TIMOTHY RUSSELL - DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KEFALLINOS, STEFAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
OUTLEY, JONATHAN NMN - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
HANN, PHILLIP STEVEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
COX, ROBERT ANTONIO - RESISTING ARREST, DISORDERLY CONDUCT
MACARIO-PATRON, JENNIFER MELISSA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
YEPEZ, MARIO ANGEL MARQUEZ - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ALARCON, ISAURO MANUEL - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
DOMULEWICZ, ALLEN KEITH - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
JORDAN, ALEXIS ALONDA - CHARGES NOT LISTED
THOMPSON, CARLA LYNETTE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
FORD, DALE LACURTIS - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DAVIS, PAUL LORENZO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, NO DRIVERS LICENSE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CARDINALE, JANA OLIVIA - CONTEMPT OF COURT
HALL, ADAM CLINT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARDEE, ERICK WINSTON - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB
LOBRILLO, DERRICK ANTHONY - CONTEMPT OF COURT
BUTLER, KING SHABAR ALLAH - CONTEMPT OF COURT
HARRIS, SHANE COLLINS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SHEPPARD, DAVID VANBUREN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MCCALL, MICHAEL CLAY - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GORE, LADONNIE JAMAR - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HAYNES, MEHERA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SINGLETON, RICHARD KIMBEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
PEEPLES, JOHN ROBERT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
KELLY, JAMIL EDWARD - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE