Mugshots, Nov. 24

MORALES, EVELYN NMN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
GUY, DARRELL LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION
TAYLOR, CHRISTINA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
SMITH, GREOGORY T. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
REYES SANCHEZ, LIDIO DANIEL - NO DL IN POSSESSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BONE, HARRY LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ONEAL, CHRISTOPHER ALAN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
MUNNS, STEPHEN CHRISTOPHER - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
COLER, ZACHERY ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DEWITT, JONATHAN MARCELL - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Trespass, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BROOKS, REGINALD JAMAL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEE, TAMIKAH MONIQUE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PARKER, TRACY SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SCHLEUNING, WAYNE MARTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
KELLEY, MILISCENT TYANN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ROGOWSKI, JENIFER LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
TORRES, CLAUDIA IVETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HERNANDEZ, FELIPE GRANADOS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BRANTON, BONNIE N. - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FORGERY LESS THAN 10,000
GASKIN, DARRYL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GUTIERRES, ISAURO ROSALES - SHOPLIFTING
TORRES, MARVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LEVINER, CRISTIN THIBODEAU - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
LEVINER, DENNIS MICHAEL - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
REAVES, DAVID AARON - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION
JACKSON, DAVAIS JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
COAXUM, DARRELL LAMAR - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
BULLARD, LYN ARDELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE