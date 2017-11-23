Mugshots Nov. 23, 2017.

JONES, DONALD COSTELLO - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GASQUE, REBECCA R. - CHARGES NOT LISTED
BROWN, NATHANIEL HAWTHORNE - CHARGES NOT LISTED
MOYAR, SUSAN ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RENTA, RAFAEL ARIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
ROHLOFF, LUKE DAVID - DRIVING UNDER SUSPENSION
O'HARA, JOSEPH TREY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRAMMER, WILLIAM GLENN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ROBINSON, DILLON SCOTT - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
HARTLEY, JAMES DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KRAMER, CYNTHIA ROBBIN - Owning or harboring animal for fighting (DOG FIGHTING)
STEWART, ZATARIO JAROD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, ATTEMPTED ARMED ROBBERY, PURSE SNATCHING. NOT GRAND LARCENY, ROBBERY OR PRIVILY STEALING
SMITH, ANTHONY - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, CONTEMPT OF CIRCUIT COURT, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500
FIELDS, BETHANY PAIGE - Ordinance / Breach of Trust with Fraudulent Intent
ZAVELL, JEREMY MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
REINHARDT, DONALD LEROY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MEIER, BRIAN ANDREW - CHARGES NOT LISTED
CANTEEN, CHRISTIAN OKOYA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TISKE, BONNIE JEAN - CHARGES NOT LISTED
SPAIN, MYRON JAWAN - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 2ND OFFENSE, RESISTING ARREST, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
KENDALL, JULIE DENISE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05)
MCCRICKARD, RICK LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GARRETT, ANTHONY CLARK - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
THOMPSON, DAKOTA DANE - SHOPLIFTING