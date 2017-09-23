Mugshots, Sept. 23

LEWIS, JERAMY JOHN - Ordinance / Shoplifting
HEMINGWAY, RICHARD EARL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CREVELING, JONATHAN TODD - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, IMPROPER TURNING, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
JENERETTE, RASHEA OMAR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
FEDEROVITCH, PETER ANTHONY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
MARTIN, PHILIP GARY - INDECENT EXPOSURE
BURNETTE, ALEXANDER TERREL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
IRVING, RONALD CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Consumption of Alcoholic Beverage, Beer or Wine Prohibited in Public Places, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PICON, CHRISTOPHER LOUIS - DISORDERLY CONDUCT
HENSARLING, KEVIN LEE - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, SHOPLIFTING UNDER $2,000
GERALD, STACY LADANE - OBSCENE CALLS, UNLAWFUL USE TELEPHONE,THREATS, REPEAT CALLS, FALSE STATEMENTS
BOONE, CHRISTOPHER GEORGE - DRIVING UNDER SUSPENSION
GARRETT, WANDA M. - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
JACOBS, PHILIP LEROY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BEAUFORD, SHANNON TODD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HOLLENBECK, SUSAN CHRISTINA - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
CHILDRESS, WILLIAM THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
EDWARDS, TONYA M. - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROSS, NORRIS JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DEBNER, DANIEL PAUL - CHARGES NOT LISTED
MOORE, TINA RENEE - CHARGES NOT LISTED
COLEMAN, ADAM DAVID - CHARGES NOT LISTED
SHOEMAKER, TIMOTHY JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NEAL, MICHAEL ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SKINNER, TYRONE DAVIS - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JOHNSON, CLINTON DOUGLAS - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
FRIEND, WESLEY ALEXANDER - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
CLARK, MONTIAGO BERNARD - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MCLEAN, GAVIN STEPHEN - RESISTING ARREST, RESISTING ARREST, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BRIGMAN, DENNIS VINCENT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PEARL, ASHLEY JANAY - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, LARCENY UNDER $2,000
PORTER, KAITLYN GRAY - CHARGES NOT LISTED
FULFORD, MICHAEL JAMES - CHARGES NOT LISTED
EASTERLING, LAMAR NATHAN - TRAFFIC/FAILURE TO YIELD RIGHT-OF-WAY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
MCMANN, WILLIAM HENRY - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SUMLIN, VERONICA LYNN - CHARGES NOT LISTED
SPIVEY, CHARLES E., JR. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCKENZIE, CARL C - Ordinance / Trespass, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
YEAROUT, AUSTIN BRETT - DISORDERLY CONDUCT
KELLY, PATRICK JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARRISON, SCOTT WILLIAM - DUI, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
GODWIN, ANTHONY KEVIN - DUI, DISORDERLY CONDUCT
FISCHMAN, DANA SUSANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ELLISON, JOSHUA JAMES - CHARGES NOT LISTED