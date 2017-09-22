Mugshots, Sept. 22

HALEY, ANDREW V. - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
THOMPSON, THOMAS BRADLEY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DUROST, BRIAN EDWARD - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
COOK, BRADLEY NATHANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MCCUTCHEN, RONALD GREGORY - CONTEMPT OF COURT
DAVIS, MICHAEL DEVONDRE - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE (28 GRAMS)
JENTZ, ZACHARY JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
BUSS, BRADLEY RYAN - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE
HUGHES, MICHAEL BRADLEY - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
REID, DIEGO SIMONE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), FAILURE TO APPEAR
COKER, BARRETT HAYES - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, ATTEMPTED ARMED ROBBERY
ADAMS, TERRY - POSSESSION OF A STOLEN PISTOL, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, POSSESSION OF A STOLEN PISTOL
WILSON, PHILLIP EDWARD - HUNTING WITHOUT LICENSE IN POSSESSION, RESIDENT, HUNTING WITHOUT LICENSE IN POSSESSION, RESIDENT
BROWN, KEVIN DONTE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HANNON, MARY ELIZABETH - CHARGES NOT LISTED
GEDDINGS, ROBERT ARNOLD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ELLIS, ALISHA MARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GONZALEZ RAMIREZ, LUZ HERACLIA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
NESMITH, DWAYNE LEWIS - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
MARSH, WISDOM LARRY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF COURT
BENNETT, CHRISTOPHER MARTIN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
LOCKHART, CHARLES BURNETT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSON, STEPHEN WAYNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MYERS, TERRENCE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ZAMORA, THERESA RAY - CHARGES NOT LISTED
ORR, ADAM DAVID - CHARGES NOT LISTED
SPADARO, NICHOLAS ALLEN - CHARGES NOT LISTED
CHILDERS, SHAWN DOUGLAS - CHARGES NOT LISTED
KEARNS, ASHLEY MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LLOYD, SAMONE DEON - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
CROMWELL, JENNIFER ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DISORDERLY CONDUCT
KELLEY, MILISCENT TYANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers, Ordinance / Trespass
LONG, BRITTANY CHRISA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
THOMPSON, REBECCA FAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GAGUM, ERNEST ONEAL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CABANAW, TERRY LEE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DOSS, MARK ANTHONY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
STRICKLAND, CHERYL KAY - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CLARK, JUANITA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CAMPBELL, DEBORAH LEE - CHARGES NOT LISTED
ROWELL, DAQUAN LAVON - RECKLESS DRIVING
MCGUIRE, PATRICK FRANCIS - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
RICHARDSON, CUTRICKA JEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VANDERBURG, JOHN THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HOWE, RYAN PAUL - CHARGES NOT LISTED
MCCORMICK, ERIC TASHEEM - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SMITH, NATASHA YOLANDA - DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE