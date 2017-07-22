Mugshots, July 22

SAKSUN, DEELYNN MICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MENDEZ SANCHEZ, GERARDO MOSIES - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
LOPERENA, WILLIAM VICTOR - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
JORDAN, DAVID WENDELL - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
CASTRO, YERMIN BARDALES - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
OLOFSON, BRETT - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
KRATZER, WILLIAM RAYMOND - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
JACKSON, DUKE VENIE - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
WARNER, KAYNE ALLEN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT
ZORN, JAMES R. - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
HARRIS, BRYAN JAMES - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
GIBSON, MATTHEW RYAN - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
FLOYD, JERRY MCELVEEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARDWICK, ASHLEY NICHOLE - CHARGES NOT LISTED
KIRKPATRICK, ERIC M. - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
WEBLEY, ROBERT LEE - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
PYATT, ARSENIO JAMES - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
ALTER, GERALD ANDREW - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
ALTMAN, JUSTIN NOEL - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
DE LIGORIA TREJO, MANUEL HERIBERTO - NO DRIVERS LICENSE
PRESLEY, GRAYSON SHAWN - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
LANIER, JAMIE ARLON - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
CROSS, KIMBERLY AMANDA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SPIVEY, ALI KHALIL - CHARGES NOT LISTED
THOMPSON, STACIE MARIE - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
PIGOTTE, CALVIN OTTO - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
GOINGS, DESMOND MALIK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GARRETT, JASON EDWARD - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
RALSTON, RYAN DOUGLAS - CHARGES NOT LISTED
HUGHES, ROGER DALE - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
CAMPBELL, IRA LEE - DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
REYNOLDS, CARRILEE BRICE - CHARGES NOT LISTED
MANIGAULT, JOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION
EDDY, STEVEN JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
ROIGNANT, PETER THOMAS - CHARGES NOT LISTED
TAYLOR, SANDRA LEE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
LAMBERT, NETTLES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WOODBURY, WILLIE RAQUAN - CHARGES NOT LISTED
LAMBERT, STEPHANIE ELAINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
VALENTI, LISA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HAMLIN, ROBERT CURTIS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WRIGHT, MICHAEL JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COULTER, LARRY ALAN - CONTEMPT OF COURT
O'NEAL, WILLIAM ENNIS - CONTEMPT OF COURT
SHAFER, TARA LEIGH - CONTEMPT OF COURT
GRAHAM, ANTHONY VALENTINO - CONTEMPT OF COURT
CANARD, BRIAN WAYNE - CONTEMPT OF COURT
BLAKE, TIMOTHY DONALD - ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 1ST OFFENSE
LEVASHKINA, NATALIA YURYEVNA - Ordinance / Shoplifting
DRONDINA, ANASTASIIA IGOREVNA - Ordinance / Shoplifting
FLOYD, JUSTIN RYAN - CONTEMPT OF COURT
MILLER, MATTHEW DAVID - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
SISK, CHRISTY ANN - SHOPLIFTING MORE THEN $2000 BUT LESS THAN $10,000
BARHOOM, JESSE HEZY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, MOURICE RASHAD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CASIAS, NINA GABRIELLA - LOITERING, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MCDONALD, THOMAS COLEMAN - FORGERY LESS THAN 10,000
NEAL, SHAQUILLE TERRELL - CHARGES NOT LISTED
JONES, BROOKE JANEE - VIOLATION OF PROBATION
VEACH, DARRYL WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
TESSENER, DAVID VICTOR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JOHNSON, BRITTANY VICTORIA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, CHRISTOPHER LOWELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
LEE, JANE - Ordinance / Trespass, SOLICITATION, Ordinance / Trespass
HILLS, JERMAINE STEFAN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
HATFIELD, MICHAEL - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE