Mugshots, July 21

JOYNER, NICOLE ANN - DISREGARDING STOP SIGN
KEITH, TERRY WAYNE - RECKLESS DRIVING
MARMENTINI, RYANNE ASHLEY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HUGHES, TERRY MELVIN - DISORDERLY CONDUCT
SHOVLIN, BRETT MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LEMASTER, MORGAN PAIGE - FUGITIVE
ALLEN, JOSEPH MICHAEL - LARCENY UNDER $2,000, NO DRIVERS LICENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS
NGUYEN, CHAU - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ERDMAN, KEITH A. - RESISTING ARREST, LOITERING
LATHAM, TOSHA NICHOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
PRIEST, WILLIAM TORY - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, RESISTING ARREST
KASHNER, JESSE DALE - DUI, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ALMOND, RANDY LEE - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
NELSON, OLUFEMI CLARAMIDELE - DISTRIBUTION OF HEROIN -3RD OR SUBSEQ., POSSESSION OF HEROIN, THIRD & SUBSEQ., POSSESSION OF HEROIN, THIRD & SUBSEQ.
DOZIER, SHANAVIA CHANTEL - VIOLATION OF ABC LAW, DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FRASIER, JUSTIN LATRAY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
HOFFMAN, COLSON GRANT - SUPPLY FALSE INFO RE AGE TO PURCHASE
ALMOND, JAMES MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
FISHER, WILLIAM GEORGE - SHOPLIFTING
HANNON, KIMBERLY RAE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
FRANKLIN, DEWAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
STEELE, CARTER RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION
CRABTREE, KAITLYN DANIELLE - CHARGES NOT LISTED
WATKINS, OLEY KIWA - CHARGES NOT LISTED
GORE, TIFFANY RENEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROBERTS, JESSICA BRETT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CRUZ, EDGAR ANIBAL AGUSTIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JONES, FRANK SIDNEY - DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
IRWIN, THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FREELS, ISAIAH WARREN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PENDER, ASHLEY CRAIG - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
JOHNSON, JASON LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, IMPROPER LANE CHANGE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - Ordinance / Public Possession of Open Containers
JOHNSON, JOHN LESLEY - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
JACKSON, LEROY NMN - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
STUCKART, KERRY SONG - DUI
WILSON, JOHNNY ALSTON - CHARGES NOT LISTED
KRAUSS, DONALD JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
COX, TREY LEVERT - CHARGES NOT LISTED
LAWRENCE, ASHLEY FAY - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
FORD, MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GREER, JOHN TYLER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VALENTI, LISA ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION
SMITH, JAMES EDWARD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WILLARD, DEONTA TRAVON - CHARGES NOT LISTED
MCCUTCHEN, RONALD GREGORY - CHARGES NOT LISTED
WILSON, TONY ANGELO - CHARGES NOT LISTED
GRIFFIN, SCOTT CARLTON - CHARGES NOT LISTED
BEST, JASON LEE - CHARGES NOT LISTED
LEWIS, MATTHEW LEVON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILSON, EDDIE LEE - INDECENT EXPOSURE
COOK, BRIAN KEITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HAGAN, ALISON CATHLEEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT