Mugshots, May 20

PALERMO, NEIL JEFFREY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Possession of Open Containers
HOWARD, KELLY JOHN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BUSTLE, ROGER EUGENE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BURGESS, KEVIN DALE - CHARGES NOT LISTED
TURNER, JOSEPH LLOYD - DUI
HARRIS, TYLER KYLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
TAIT, ANDREW JAMES - DUI
HILL, JIM WILLIAM - DUI
NEWSOME, TERESA LYNN - DISORDERLY CONDUCT
MCPHERSON, SCOTT CHRISTOPHER - DUI
BOGGS, CHRISTOPHER ALLEN - DUI
OXENDINE, DANRON KERRY - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
FREEMAN, LESLEE DONNA - CONTEMPT OF COURT, CONTEMPT OF COURT
DRYE, ADAM TAYLOR - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BOWEN, JESSIE RANDALL - DISORDERLY CONDUCT
COOPER, ANTHONY DAVID - DRUG PARAPHERNALIA, CARELESS OPERATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BRIDGES, CODY BRYSON - DUI
THOMPSON, KRYSTAL LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CLAY, RANDALL EUGENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BLISS, KATHRYN NICOLE - SHOPLIFTING, DRUG PARAPHERNALIA
SMITH, ERIC MITCHELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SLAVADOR CONSTANTINO, PEDRO - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
REYES-DIAZ, DAVID ALEXANDER - NO SC DL, Stopping, standing or parking prohibited in specified places; exceptions.
SCIARRA, RUDOLPH RICHARD - DUI
JENNINGS, JOHN ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FLOYD, MCARTHUR, JR. - CHARGES NOT LISTED
WALKER, JAMES MATTHEW - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, DISORDERLY CONDUCT
BESSENT, TIMOTHY LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION
CATTERLIN, JOETTA MARIE - DUI, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
GAMBLE, RODGER LEE - DISORDERLY CONDUCT
FINLEY, SHENA NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Public Possession of Open Containers
JAMISON, JARVIS TRYMAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
GARDNER, ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHESTNUT, RAMEL - CHARGES NOT LISTED
LEE, CHRISTOPHER NEWELL - SHOPLIFTING
DAVIS, VERTRELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT
MINES, GILBERT MARKETTE - DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, COOPER SULLIVAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NAVA, ANGEL MARTINEZ - NO DRIVERS LICENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
SPIVEY, JASON BRETT - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
WRIGHT, ALFONZA LAMONT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MERCER, ASHLEY HOWELL - SIMPLE ASSAULT, SHOPLIFTING
WARD, CRYSTAL - OPEN CONTAINER, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA
JONES, KELVIN A. - TRESPASSING
BIANCO, JOHN JOSEPH - CONTEMPT OF COURT
LOWDER, LISA HORNSBY - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
TAYLOR, BO ANDERSON - CHARGES NOT LISTED
PALOMO, KENNETH JAMES - CHARGES NOT LISTED
ROWELL, TALMEDGE LEROY - CHARGES NOT LISTED
SOLES, AMANDA COURTNEY - SHOPLIFTING
ALFORD, CLAYTON REAVES - ABUSE OF VULNERABLE ADULT
CASH, JOSEPH TRISTAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KEELS, JENTONIA - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
GRIFFIN, ANTHONY CARL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
YATES, DONALD DEWEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
THOMAS, CLARENCE MACARTHUR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HEFLIN, TAYLOR LEIGHAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, PAROLE VIOLATION
BROWN, SOLOMON DANIEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KING, SAMUEL TIMMY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BRAWN, SAVANNAH GABRIELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
BARRETT, NOAH OCTAVIOUS DEWELL - MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
BLANKENSHIP, GLENN ALLEN - TO INFLICT GREAT BODILY HARM TO A CHILD
JAMES, EMMANUEL LAMARCUS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LIVINGSTON, MICHAEL ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
KUBACKI, MICHAEL JOSEPH - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
KARWASKI, MICHAEL JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BONDS, JAMES LANNESS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRIFFIN, ROBERT TERRY - DUI
MCCALLUM, MISTY LYNN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
CANTRELL, DAVID MATTHEW - DUI, CHILD ENDANGERMENT
GEE, JEROME JAMAL - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, RECKLESS DRIVING
HITCHCOCK, JAMES THOMAS - DISORDERLY CONDUCT
THIGPEN, KEVIN ALLEN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
LITTLETON, CODY GAGE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
BRANTLEY, WARDELL - EMBEZZLEMENT OF PUBLIC FUNDS, VALUE LESS THAN $5,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
DIZZLEY, TERRON GERHARD - CHARGES NOT LISTED
LINTON, EMELIA ELIZABETH - CHARGES NOT LISTED
GLISSON, JAMES R. - CHARGES NOT LISTED
KIRVEN, JOSHUA RYAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
POWERS, CHRISTOPHER DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DL IN POSSESSION
BRYANT, TAMAR YARON - CHARGES NOT LISTED
SWECKER, KALEB BRIAN-THOMAS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SANDERS, JAMES ROBERT - LITTERING, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DORMAN, DEREK WILLIAM - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH GREAT BODILY INJURY, USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
JENNINGS, LOVENA SHANEE - Ordinance / Trespass
COOK, HOWARD WALTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TOWNSEND, MEGAN GRAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BOND, SEAN CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO SC DL