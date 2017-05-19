Mugshots, May 19

SCHULTZ, ALEXIS NICOLE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION
FREEMAN, TABITHA NICOLE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MEEKS, CHRISTOPHER EARNEST - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BUTLER, RONALD SHEREE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COX, KEYAIRRA TANY - CHARGES NOT LISTED
PERSONNA, TIMOTHY ALAN - DISORDERLY CONDUCT
DRIGGERS, RALPH DAVIS - Ordinance / Public Defecation or Urination, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HERRON, CATHERINE MARGARET ELAINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
POWERS, CHRISTOPHER DAVID - NO DL IN POSSESSION, DUI
LAMBERT, AMON REID - CHARGES NOT LISTED
MCCLARY, MARY PAIGE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GORUM, JAMES WILLIAM - DISREGARDING STOP SIGN, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GOWANS, ANTONIO DEQUAN - CHARGES NOT LISTED
CESTARO, LAURA - DUI
DEWITT, RYHEEM TERRELL - CHARGES NOT LISTED
POWELL, MATTHEW STEVEN - DISORDERLY CONDUCT
SMITH, TRENTON RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WELSH, FLOYD WESLEY - ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
LANE, JOHNNY RICHARD - VIOLATION OF ABC LAW, Ordinance / Trespass
BELLERO, CATRINA LAUREN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GALLARDO, ERICK - NO DRIVERS LICENSE
GARY, JONATHAN ROBERT - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MCGRADY, KAREN REID - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
CARROLL, SHAWNA ROGERS - FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
KELLEY, MILISCENT TYANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Possession or Consumption of Alcoholic Liquors, Beer or Wine Prohibited on Beach
HITCHCOCK, JAMES THOMAS - DISORDERLY CONDUCT
POWELL, KE RON MAURICE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MATTHEWS, LEROY NMN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
MCCOY, JAQUAYSIA CHRISTIUNA - Ordinance / Shoplifting
HUDDLESTON, MEGAN ELIZABETH - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
CARTER, RICHARD DANIEL - OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSES,THIRD AND SUBSEQ. OFFENSE
NAVARRO, MARIA PIMENTEL - SHOPLIFTING
BETHEA, KYMOZE ZEON - KIDNAPPING, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME BURGLARY TOOLS), CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
SPAIN, CHARLES ALLEN - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
GOFF, MIKKEL J. - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE
POORE, LAURIE LECUYER - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
DOYLE, DANIEL ARTHUR - VIOLATION OF PROBATION
PRESSLEY, TYRESE JARELL - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, KIDNAPPING, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME BURGLARY TOOLS)
MCCONNELL, COREY ELLIOT - ARMED ROBBERY, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
NEELEY, CLIFFORD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GETHERS, CAZZIE J. - CHARGES NOT LISTED
BALLARD, HARRY JAMES - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
NORRIS, CHRISTINA ELIZABETH - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
HOLT, TIMOTHY MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RAY, YAZMIN MORRIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SKEETERS, NORVONNA RASHAY - PETIT LARCENY
HEMINGWAY, JULISHA NICOLE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN), ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN), MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
GATTIS, MARCUS MARK - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, FAIL TO YIELD, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HILLS, RENEE JEANETTE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), RESISTING ARREST, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, FAILURE TO APPEAR
KNOTTS, JAMES RONALD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
FARNON, JOSHUA LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ELAHMADIE, ISSAM ADEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TATE, JONATHAN FALK - OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000, OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000
LILLQUIST, SYLVIA MARTIN - THEFT OF CONTROLLED SUBSTANCES, THEFT OF CONTROLLED SUBSTANCES
HUDSON, TORIE D. - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BOND, SEAN CHARLES - CHARGES NOT LISTED
GORDON, MITCHELL DALE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SPELL, TANIQUE DEVON - NO LICENSE TAG LIGHT, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
JENNINGS, LOVENA SHANEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MOONEY, DAVID MILES - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
SKILLMAN, MELANIE ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WARE, BENNIE FRANK - CHARGES NOT LISTED
GARNER SMALLS, SHAN HELENE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
REECE, HENRY CARSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE