See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

KING, BERNARD MAURICE - PERJURY, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
BROWN, TAMATTHEUS LAQWAUN - NO DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GAUSE, TRISTAN DAWN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., RESISTING ARREST
DELISLE, CHANDLER JOSEPH - DUI
SINGLETON, EVERETT TANNER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KENNEDY, WARREN SENCERE - CHARGES NOT LISTED
GERALD, STEVEN LAFATE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CANNON, JIMMY LEE - DUI
DANIELS, NAUEA ZECHORE - CHARGES NOT LISTED
PEREZ, XAVIER ANTONIO - CHARGES NOT LISTED
THOMASZFSKI, BRIAN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FERICH, KENNETH DEAN - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SAULS, GARY TERRELL - DRIVING COMMERCIAL VEH. W/OUT VALID LIC., IF LICENSE SUSP. FOR DUI - 1ST OFF
GRATE, KENTRALL MAURICE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CORLEY, RICCARDO LAMMURIUS - DRIVING UNDER SUSPENSION, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
CURNEW, TIMOTHY JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCGUIRE, PATRICK FRANCIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GASKINS, GWENDOLYN ANN - CHARGES NOT LISTED
BELLAMY, GERALD JEROME - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BRIDGMAN, CASANDRA MARIE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
KOSTER, CONNER LEO - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PAGE, JENNIFER LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PEGUESE, JO-NAE ALEXIS - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
JACKSON, VICTORIA MYISHA NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
MOUNTS, JOSEPH BLAKE - PEDESTRIAN DRUNK
HERNANDEZ, LORENZO ANTONIO - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MORANO, PETER GEORGE - SHOPLIFTING, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
YASIPOUR, DAMIEN ALAN - SHOPLIFTING
MCDOWELL, JOSEPH CHADWICK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
EADDY, JOSEPH RAHEEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
CONTRERAS, HECTOR JAVIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROBBINS, RICHARD ANTHONY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
TURNER, JAMES LOUIS - FINANCIAL IDENTITY FRAUD
SHULER, JOHNATHAN PHILLIP - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
KNIEBBE, CHRISTOPHER ADAM - CHARGES NOT LISTED
LONGACRE, WILLIAM GRAHAM - CHARGES NOT LISTED
GREEN, KWMANE JUTEI AKEEN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, VIOLATION OF PROBATION, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
PLAYER, DEMONTE SHAMOUR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRIFFIN, AARON JAMES - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SERRANO, ELVIS MENJIVAR - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
WESTON, DAMELL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
HART, ORA JOYCE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MCCULLOUGH, LOUISE MARY ELLEN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CLARK, CHARLES RANDOLPH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CRIBB, THOMAS BRIAN - SHOPLIFTING
HOLLOWAY, IVAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CAVENDER, THOMAS RUSSELL - DUI
COLLINS, JAMES PATRICK - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CRIBB, PATRICK EARL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
PAYTON, MICHEAL WAYDE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JACOBS, SHANNON RENEE - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
STOKELY, LA'MEEK KWAME - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA