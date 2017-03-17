See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

MARTELLO, VITTORIA ROSE - DUI
MOORE, JAMES EARL - DUI
SIMS, EVERETT HAMILTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
SELLERS, JESSICA LEA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
COX, DAVID ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LUCKY, CHARLES - DUI
LUNDSTROM, SETH JOSEPH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HARPER, LEROY - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
PHILLIPS, NICHOLAS MICHAEL - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
BREWSTER, RAYMOND KYLE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
KAUFFMAN, MARK NATHAN - VIOLATION OF PROBATION
HALL, JOHNATHAN DOKODA - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE, LARCENY UNDER $2,000
BUMBACO, DARIN AUGUSTINE - FAILURE TO APPEAR
GIURCO, CHRISTINE CATHERINE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MUIRHEAD, AMBER MARIE MERCURE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GIRARD, DILYA F - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KELLER, GLENN RAY - FUGITIVE
SUAREZ, RAUL ORTEGA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited
MYLAN, DANIELLE PATRICIA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
COLLINS, AVERY ALEXANDER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KNOX, LARRY LASEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, VIOLATION OF PROBATION
BLUNT, ERNEST LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
PIRRO, NICOLE SHERESE - CHARGES NOT LISTED
BACKUS, ASMIE NICHOLE - CHARGES NOT LISTED
HUGGINS, PHILLIP JEROME - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
PARKER, JEREMIAH LUCAS - CHARGES NOT LISTED
RAMIREZ, ISAK ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HICKS, IMANI TEMPLE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL
LADSON, ELANA NIKOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WHITE, JOHNNY LEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LANIER, ANDREW MCKEITHAN - CHARGES NOT LISTED
BRAYBOY, ANTONIO DENON - CHARGES NOT LISTED
GAGHUM, TARANT LAVON - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB
BARNETTE, SIERRA SUMMER - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, Ordinance / Loitering, VIOLATION OF PARAPHNELIA
DAVIS, BELONDA RENEE - LOITERING, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
RICHARDSON, JASON ALAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COX, DWAYNE NMN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, Ordinance / Loitering, LITTERING
GONZALEZ, NELSON HAZIEL - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
ECHEVARRIA, DESMOND KADY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SESTA, JOSEPH F - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BLACK, JACQUELINE SHERONDA - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
EADDY, BRYANT KEITH - CHARGES NOT LISTED
CLAYCOMB, NICOLE LYNN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
ALSTON, ASHLEY LENORA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
KING, ROBERT JOSEPH - Ordinance / Breach of the Peace
WILLIAMS, RYAN MICHAEL - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
BROWN, EDDIE JAMES - CHARGES NOT LISTED
JOHNSON, CLINTON DOUGLAS - Ordinance / Trespass
GARDNER, KENNETH EDWARD - DISORDERLY CONDUCT, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
CHAMBERS, AUSTIN DAVID - DUI, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
ENZOR, KYLE CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
GREGG, ISIAH JUNIOR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05), POSS. COCAINE 3RD OFFENSE (AFTER 6/7/05)
LIVINGSTON, LEE MARVIN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WOLSKI, JOSEPH WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
THOMPSON, JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, WILLIAM STEVEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CREWS, JEREMY ALAN - CHARGES NOT LISTED
CHANDLER, ALBERT - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WESTON, DAMELL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
GREEN, KWMANE JUTEI AKEEN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GATTIS, NATALIE DARLENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000