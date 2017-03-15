See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

BOYLE, DEVINEE KATHRYN - CHARGES NOT LISTED
DAVIS, APRIL LAMBERT - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROWN, DAQUON ALEXIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WATSON, SHIRLEY PARKER - FORGERY LESS THAN 10,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
POQUETTE, SHANE MICHAEL - FAILURE TO APPEAR
WICK, SUMMER NICOLE - FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING
WAGENFELD, ROBIN ANNETTE - UNLAWFUL OPERATION OF KENNEL, UNLAWFUL OPERATION OF KENNEL, ANIMAL LEASH LAW
PIERCE, ANTONIO TERRELL - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
GRIFFIN, JARRATT JAMAL - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
RAMOS, REBECCA JANEL - CHARGES NOT LISTED
MALONE, PATRICK E - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
JOHNSON, DOMINIC LAMORRIS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, KIDNAPPING, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
KIRK, BENJAMIN ROSS - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
BELLAMY, JACQUELINE WILLIAMS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
TRANTHAM, ALLISON JOY - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
VANDERPOOL, SHAWN NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
SMITH, MALCOM SAMUEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BUTTS, BRIAN DESHAWN - CHARGES NOT LISTED
MATTHEWS, ASHANTI NICOLE - FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILLHELM, TABITHA - CHARGES NOT LISTED
LAMBERT, KELLY S - DRIVING UNDER SUSPENSION
WILLHELM, DOUGLAS - CHARGES NOT LISTED
BROWN, SHAWN LAMONTE - CHARGES NOT LISTED
HERRON, CATHERINE MARGARET ELAINE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PERREAULT, CHERIE REVE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
OVERHOLSER, JOSEPH EDWARD - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
SANCHEZ, JUAN MANGEL - NO DRIVERS LICENSE
GRIMMAGE, PONDRELL DONTONIO - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE
MCDONALD, FREDERICK LEE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CARR, KELLIE - ASSAULT AND BATTERY, ASSAULT AND BATTERY
BRYANT, CHRISTOPHER JAMES - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
FLOYD, TERRI FRANCIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHELTON, LUCAS SHANE - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
DAWSON, JACOB BAILEY - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
MONROE, KIRK BRANDON - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
ACEVEDO, EDGAR ABRAHAM - NO SC DL, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
KNIGHT, ASHLEY KAY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
COOK, VANESSA DOROTHY - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
BLUNT, ERNEST LEE - CHARGES NOT LISTED
PINA, MATTHEW ALAN - Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE
MARTIN, CHARLES JACOB - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
HOPE, DYLAN THOMAS - CHARGES NOT LISTED
SNODGRASS, ROBERT STEWART - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ANDERSON, BRANDON EARL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WARNER, JENNIFER E - NO DRIVERS LICENSE
MUMTAZ, IMRAN - CHARGES NOT LISTED
LIU, ALEXANDER RENYUAN - CHARGES NOT LISTED
GOREE, MARTIN MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
OVERTON, DAVID LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KAUFER, ISAAC - CHARGES NOT LISTED
REEVES, TYLER BUSING - CHARGES NOT LISTED