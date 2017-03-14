See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

MENTION, VICTOR MALIK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROSS, ZACCHAEUS JOHNMIQUE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
REDICK, JAMES EARL - DISORDERLY CONDUCT
WILLIAMSON, ZACK KENDALL - FAILURE TO APPEAR, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE (PRIOR 6/7/05)
FORD, RANDOLPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ORTIZ, JOSE ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JOHNSON, CHRISTOPHER ANTHONY - MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF (AFTER 6/7/05), STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS
FLOWERS, BRIAN ROBERT - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
HUCKS, WILLIAM ALLARD - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
DAVIS, MARION JUNIQUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RINEHART, CHANEL MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MENTION, STEPHON TYREE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WEBB, RASHEEN TERRON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, KIDNAPPING, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
WASHINGTON, TAIWAN SENTELL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FLOWERS, WALTER MURPHY - ATTEMPTED ARMED ROBBERY
MYERS, WALTER LEE - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
MCCRICKARD, RICK LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCELVEEN, JOSEFINA SAMANTHA - DRIVING UNDER SUSPENSION
BROWN, ALISHA VICTORIA - IMPROPER PASSING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
YOUNG, BRITTANY DANIELLE - CHARGES NOT LISTED
CHANDLER, JOHN FITZGERALD - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
OSMAN, ZUHAIR SIRAGELDIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
SKINNER, ANTONIA LUEVENUE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BANKS, CAMERON JULIS - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, FALSE STATEMENT IN TAX RETURN, FALSE STATEMENT IN TAX RETURN, FALSE STATEMENT IN TAX RETURN
ALLSTON, WAYNE E. - CARELESS OPERATION OF VEHICLE
LOURENCO, IGOR PIMENTEL - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
WILSON, CRAIG JUNIOR - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
GREEN, RAYVREEN EARL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SAUCEDO, FELIPIE GUTIERREZ - NO DRIVERS LICENSE
NESBIT, WILLIAM RANDELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HARRAH, HUNTER ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
RIEBOW, JULIANNA SALLY - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
SIVERLY, RYAN JOSEAPH - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
DONALDSON, LARRY BERNARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
POWELL, JESSIE LAMONT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
WALTERS, TYSHEEM HASHM - CHARGES NOT LISTED
FOSTER, ALAN JAMES - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
WHITE, JORDAN SKYLAR MORTON - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SIMMONS, WILLIAM GEORGE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, LOITERING
KINLOCH, ROSSILLINNI - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROBINETTE, MICHELLE NICOLE - CHARGES NOT LISTED
JENNINGS, LOVENA SHANEE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
GREENE, LARRY DEVON - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
THOMPSON, KATIE CHRISTINE - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
KENNON, KYLE HUGH - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SHELTON, LUCAS SHANE - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
DAWSON, JACOB BAILEY - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
MONROE, KIRK BRANDON - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BRYANT, CHRISTOPHER JAMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FLOYD, TERRI FRANCIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000