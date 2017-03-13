See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

BETHEA, MELISSA ANN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DUI
WILSON, ERIC EARL - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
HOUSLEY, AMANDA MAE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
EVANS, KRISTINE LYNNE - DUI
KENNEDY, DANNY RAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
STRICKLAND, DANA KEITH - DUI, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
WILLIAMS, EDWARD JOSEPH - DUI
WILLARD, NIKO JERMAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE (PRIOR 6/7/05), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
LEWIS, JASON PAUL - DUI
JONES, AUNDRA LAVON - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
FELDER, LASHARA YVETTE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SELDON, LAMONT HARRY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JONES, CAMERON DANIEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VINOVICH, TAYLOR EILEEN - DUI
JILES, TRAVIS ZIDEL - CHARGES NOT LISTED
LEWIS, BOBBY KEIWUAN - SHOPLIFTING
SINGLETON, JEREMIAH JOE - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ALVA, MODESTO MALDONADO - DUI
BEESON, JOSEPH ONEIL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GROSSI, NICHOLAS JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
COX, KEITH TYREID - BURGLARY 1ST DEGREE
MANN, DANIEL JAY - HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE
COX, LINDA WHITE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER
KEELING-COVINGTON, CHRISTINE ELIZABETH - SHOPLIFTING
OBERENDER, ADRIENNE MARIE - CHARGES NOT LISTED
WIDENER, NATHAN NORMAN - ALTERING VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
BUSS, BRADLEY RYAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
TIRABOSCHI, WILLIAM ANDREW - DUI
NESBIT, ROOSEVELT - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
JOHNSON, CHRISTOPHER PAUL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, IMPROPER VEHICLE LICENSE
LAMB, KENDALL LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CUNNINGHAM, BAILEY MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DAVIS, HAKEEM ANTWAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COOPER, DAKOTA RYAN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
BENNETT, JAMES EARL - CHARGES NOT LISTED
TINDAL, DAQUAN MALIK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ZEMAN, DERRICK CHARLES - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
KING, TYRONE LAMAR - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
RIGGINS, VERNETTE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
FLORES, JASON VINCENT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CARMICHAEL, DENNIS P. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PESOLA, ERIC DAVID - DUI, SUPPLY FALSE INFO RE AGE TO PURCHASE
FLOWERS, BRIAN ROBERT - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
HUCKS, WILLIAM ALLARD - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
DAVIS, MARION JUNIQUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RINEHART, CHANEL MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FLOWERS, WALTER MURPHY - ATTEMPTED ARMED ROBBERY
THOMPSON, KATIE CHRISTINE - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
KENNON, KYLE HUGH - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ROSS, ZACCHAEUS JOHNMIQUE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
REDICK, JAMES EARL - DISORDERLY CONDUCT
WILLIAMSON, ZACK KENDALL - CHARGES NOT LISTED
FORD, RANDOLPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ORTIZ, JOSE ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JOHNSON, CHRISTOPHER ANTHONY - STOP PAYMENT ON CHECK,DRAFT ,ETC. WITHINTENT TO DEFRAUD,1ST OFFENSE $500/LESS