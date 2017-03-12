See who was arrested in the Myrtle Beach area

BRIGGS, PHILLIP ZACKARY - CHARGES NOT LISTED
WILLARD, NIKO JERMAINE - CHARGES NOT LISTED
JOHNSON, CLINTON DOUGLAS - CHARGES NOT LISTED
SHULTIS, BRYAN JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property
TYLER, TAYLOR EVANS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GOWANS, ANTONIO DEQUAN - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MARTIN, CHRISTOPHER ROBERT - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
KLEE, STEPHANIE MARIE - PEDESTRIAN DRUNK
WALLACE, SHANTERA RENEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DAVIS, LAMAR ANTHONY - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRAHAM, WILLIAM GARY - DISORDERLY CONDUCT
WALTERS, BOBBY NMN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
YATES, CAMERON MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, HOWARD DALE - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
REIS, KAREM - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
TURNER, AKILO KENYON - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
STONE, ELIZABETH LANGLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HERNANDEZ-GARCIA, SANTIAGO NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DARBY, JACKIE LAVERN - CHARGES NOT LISTED
BIER, JOIE JEANETTE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LEGETTE, ARSENIO RAYHEEM - LOITERING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FURROW, STANLEY ROSERVELT - BURGLARY 2ND DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
PHILLIPS, STEVEN TYLER - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5,000
UPCHURCH, WYATT EARL - DISORDERLY CONDUCT, INTERFERING WITH OPERATION OF SCHOOL BUS
RUMBAUGH, KENNETH CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BLEVINS, MINDI CARRI - RECKLESS DRIVING
WILSON, ANTONEO TARIQ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MARTINEZ-BADILLO, ALEJANDRO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BACKER, JESSE LOGAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HARRISON, WILLIAM HENRY - CHARGES NOT LISTED
CAGGIANO, JACOB VINCENT - CHARGES NOT LISTED
SHAFER, AMBER LYNN - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, CURTIS DONTRELL - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
SOTTILE, JOSEPH PATRICK - UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID, Ordinance / Shoplifting
ATKINS, JOSHUA LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SHELLEY, DEVIN LANE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MAFFEO, MICHAEL EDWARD - CHARGES NOT LISTED
PATRICK, RICHARD EUGENE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
WHITE, CHRISTOPHER MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
WOLF, CRIST ALLEN - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
SANTOS-MACHADO, ESTEBAN ANTONIO - NO DRIVERS LICENSE
DUDAS, MELISSA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BANKS, TENIKA ANITA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CHESLEY, VIRGINIA LYNN - CHARGES NOT LISTED
HENRY, JOEY LEE - CHARGES NOT LISTED
BALTA, EMILIJA - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GINN, ROBERT ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HANECAK, JUSTIN ROBERT - CHARGES NOT LISTED
MICHELMAN, MATTHEW TROY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HIGHTOWER, MARIAH ANDREA - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF(PRIOR TO 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
TINDAL, DAQUAN MALIK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ZEMAN, DERRICK CHARLES - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SEJAN, JACOB ANDREW - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
SUAREZ, MARY PATRICIA - DUI
KING, TYRONE LAMAR - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
RODRIGUEZ, JOAQUIN - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE
RIGGINS, VERNETTE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
FLORES, JASON VINCENT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CARMICHAEL, DENNIS P. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PESOLA, ERIC DAVID - DUI, SUPPLY FALSE INFO RE AGE TO PURCHASE
WILSON, ERIC EARL - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
HOUSLEY, AMANDA MAE - CHARGES NOT LISTED
EVANS, KRISTINE LYNNE - CHARGES NOT LISTED
JILES, TRAVIS ZIDEL - CHARGES NOT LISTED
KENNEDY, DANNY RAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MORALES, GIANI MCLEOD - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle