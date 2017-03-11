See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

FLEMING, JESSICA KATY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
VALENTI, SOPHIA ANNE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
KLEE, STEPHANIE MARIE - PEDESTRIAN DRUNK
MARTIN, CHRISTOPHER ROBERT - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
VALENTI, LISA ANN - CHARGES NOT LISTED
HARTMAN, JONATHAN CORY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TYLER, TAYLOR EVANS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GOWANS, ANTONIO DEQUAN - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
ROGERS, MATTHEW WILLIAMS - DUI, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
SHULTIS, BRYAN JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property
TORRES, CHRISTIAN RODRIGUEZ - CHARGES NOT LISTED
JOHNSTON, CHRISTOPHER DARRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCDANIEL, RACHEL ANNETTE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
LOPEZ, EDWIN RICARDO - DRIVING UNDER SUSPENSION, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, OPERATING UNINSURED VEHICLE
COLWELL, JARL DONALD - THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE
TINDAL, JOSHUA EUGENE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ALTMAN, JOHN MICHEAL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, NO DRIVER'S LICENSE, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS
SMITH, WILLIAM EUGENE - DISORDERLY CONDUCT
LANGLEY, SUPREME GHAFFAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SOTO, JUAN VARGAS - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
BELLAMY, TIMOTHY LARON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MULLINS, STEPHANIE JEAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DAVIS, LAMAR ANTHONY - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SINGLETARY, JOE NATHAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROBERTS, JAMES ALAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SOLICITATION, Ordinance / Loitering, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, DISORDERLY CONDUCT
ISIOYE, ISRAEL OLUWASE - DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
PRICE, DANIEL ALLAN - CHARGES NOT LISTED
BREDA, SAMANTHA NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, SUMMER DANIELLE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
HURSEY, NICHOLAS JAMES - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
LACOMBE, CHRISTIAN ANDREW - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
LOVELACE, NICOLETTE PASLEY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WEBB, JOHN ALEXANDER - VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C
BROWN, ROSCOE WADE - CHARGES NOT LISTED
PALACIOS, ALAINA MARIA - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HURSEY, TERESA MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
FLEMING, JORDAN KELLY - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP, STALKING, STALKING
BOWDEN, CHRISTOPHER JAYLEN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MIDDLETON, KHALIL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRUG PARAPHERNALIA
LEWIS, JUSTIN KYLE - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
GREENE, SHERMAN LEE - ASSAULT AND BATTERY, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
TOMLIN, JESSICA RENEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WOODWARD, JAMES LAMONT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LEGETTE, ARSENIO RAYHEEM - CHARGES NOT LISTED
CRIBB, JOHN PHILLIP - LITTERING, NEGLIGENTLY ALLOWING FIRE TO SPREAD TO LANDS OF ANOTHER - 1ST OFFENSE, REGULATION OF FIRES ON CERTAIN LANDS CHAPTER VIOLATION - 1ST OFFENSE
MAZYCK, MICHAEL TREMAIN - Ordinance / Trespass
JIMENEZ, CHRISTOPHER ADAM - Ordinance / Riding on Portion of Vehicle Not Designed for Passengers, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR