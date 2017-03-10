See who was arrested in the Myrtle Beach area

HAMMONDS, JOEY RAY - CHARGES NOT LISTED
MENZER, STEVEN NICHOLAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CAMPBELL, NATHANIEL - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
STAMEY, SANDRA RENEE - VIOLATION OF PROBATION
LARGE, CHRISTY - SHOPLIFTING
HEWETT, ROGER DALE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
RYAN, KARLIE ANN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
BOYLE, DYLAN CUMMINGS - Ordinance / Shoplifting
SANCHEZ, IRIS ANAIDA - FORGERY MORE THAN 10,000, FORGERY MORE THAN 10,000, FORGERY MORE THAN 10,000, FORGERY MORE THAN 10,000, FORGERY MORE THAN 10,000, FORGERY MORE THAN 10,000
PRICE, SHANNON SONSERRA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
RAMSEY, DAVID JOHN MARK - Ordinance / Shoplifting
SCHOENING, JANICE NAOMI KATRINA - LARCENY UNDER $2,000
OLAH, WILLIAM GEORGE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SINGER, BAILEY REONA - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
MYZICK, AUNDRAY LAMARK - DISORDERLY CONDUCT, OPERATING BUSINESS WITHOUT LICENSE
JOHNSON, CRAIG STEVEN - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
OVERSHINE, DAVID LEE - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
MANIGAULT, SADEJA ANIA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
JORDAN, JOHN WILLARD - DISORDERLY CONDUCT
ANDERSON, CHARVIS KEON - CHARGES NOT LISTED
BROMELL, AKIIBA LEE-DAMYLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
STRICKLAND, TRACY JUANITA - DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
HOWARD, SAVONNAH ANN - CHARGES NOT LISTED
BYRD, RICHARD JEROME - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
NELSON, KATHERINE ELIZABETH - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
COMMANDER, JASMIN TORRIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
GABRIEL, GREGORY MICHAEL - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BIVENS, STEPHEN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LECUYER, CHARLES THOMAS - DISORDERLY CONDUCT
HOLDER, ERIC RALPH - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
ORR, CYNTHIA DARLENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSON, MICHAEL ANTHONY - FAILURE TO APPEAR
SHAW, DEMOND - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
SPIVEY, LAURIN OLIVER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SCOTT, CURTIS JAMAR - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JOHNSON, TYLER JORDAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SPIVEY, STEPHEN CHRISTOPHER - CHARGES NOT LISTED
SANDERS, RANDY - PETIT LARCENY, TRESPASSING AFTER NOTICE, LITTERING, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
COOK, CHRIS DELEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRISSETT, TWAIN SAJO - CHARGES NOT LISTED
WILSON, CHRISTOPHER TIMOTHY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
EDMUNDSON, LEKEITH TERRELLE - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
FARMER, JOSHUA KALEM - THEFT OF CONTROLLED SUBSTANCES, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BOYD, JERRY BRICE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR