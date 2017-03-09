See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

SALTER, JENNIFER KAY - DUI
COX, CLYDE - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - FIRST DEGREE
WATSON, HARRY LEE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), Ordinance / Loitering, POSSESS LESS THAN ONE GRAM ICE,CRANK,ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.(PRIOR 6/7/05)
DAVIS, MICHAEL DEVONTE - SHOPLIFTING
SPRINGER, NATHAN GENE - DRIVING UNDER SUSPENSION
MARTIN, SAMUEL MICHAEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CALHOUN, CHRISTERY JANE GRACE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GILL, EVAN JAMES - CHARGES NOT LISTED
DIXON, DAVID MARK - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, DISTURBING SCHOOLS
TOMASO, LIANNA MIRIAM - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME (BURGLARY TOOLS), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF A STOLEN PISTOL
BURKE, CODY ALEXANDER - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME (BURGLARY TOOLS), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
SMITH, KRISTIE RAE - CHARGES NOT LISTED
SHIRBACK, AMANDA NICOLE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
BELLAMY, MICHAEL TIWAN - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ROWE, ZACHARY TODD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LEGETTE, SUSAN REBECCA - FAILURE TO APPEAR
TYSON, PATRICIA JORDAN - SHOPLIFTING
WHITTAKER, MARKELL MARQUIS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ALIYEV, ASKARALI MADIBRAGIMOVICH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SPAIN, KEMETHA ANN - DISORDERLY CONDUCT, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LEWIS, MICHELLE LEE - SHOPLIFTING, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
NESBITT, SHERILL GARDNER - DISORDERLY CONDUCT
HINSON, STEPHANIE AMANDA - CHARGES NOT LISTED
TODD, CEPHUS JACK - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
ARROWOOD, JAMIE HARRISON - PAROLE VIOLATION
SIMS, EVERETT HAMILTON - Ordinance / Trespass
MACON, DREQUAN MALIKE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
KAUFMAN, DAVID MATTHEW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Shoplifting, Ordinance / Minors - Sale, Delivery or Purchase by
CAMACHO-CASTILLO, ISIDRO - CHARGES NOT LISTED
CASTILLO- PACHECO, EPIFANIO - CHARGES NOT LISTED
ZAPEDA- GONZALEZ, SAMUEL - CHARGES NOT LISTED
NICHOLS, KEVIN JOHN - IMPROPER TAILLIGHTS, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, USE OF CHAINS ON VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SEIDEL, MATTHEW GREGORY - SHOPLIFTING
CARMICHAEL, KENNETH MONROE - CHARGES NOT LISTED
FONVIELLE, STEVEN CAMERON - UNLAWFUL TO PERMIT UNAUTHORIZED PERSON TO DRIVE
ROWLAND, EDWARD RANDOLPH - NO SC DL
SELLERS, SAMUEL RONALD - CHARGES NOT LISTED
KENDALL, JESSICA RAY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ELLIOTT, RALPH F. - DISORDERLY CONDUCT
SPAIN, KEMETHA ANN - CHARGES NOT LISTED
MIDDLETON, LATYWN DEVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DIST., SELL, PURCHASE, MANUF., CRACKCOCAINE, OR PWID, NEAR SCHOOL
WALKER, KEONDRA ALTA LA'QUAN - SHOPLIFTING
BRZOSKA, JOSEPH MARTIN - DUI
PHIPPS, DAVID CHARLES - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WARD, NICKALUS PATRICK - DUI
HYLTON, ROBERT LLOYD - NO DRIVERS LICENSE