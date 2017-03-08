See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

GIBBS, FLOYD P. - DISORDERLY CONDUCT
WOODWARD, ASHLYN BARRIE - DUI
DARWISH, MOHAMED ZUHDI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PETRIK, LAURIE ANN - DUI
DAVIS, GEORGE BENJI - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
SHAFER, AMBER LYNN - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FULLER, HIRAM CAMP - Ordinance / Trespass
CHESTNUT, DAVIS REID - CHARGES NOT LISTED
GROFF, ABRAM LLOYD - FORGERY LESS THAN 10,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
CLEMENT, ANDREW RICHARD - CHARGES NOT LISTED
JOHNSTON, ELIZABETH MARQUERITE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STUBBS, KRISTIAN JARRED - CHARGES NOT LISTED
COLES, ASHLEY FITZGERALD - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
DELK, JED ADAM - VIOLATION SEAT BELT LAW, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MASSEY, ANTHONY COOPER - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BETHEA, SATO JEWEL - FAILURE TO APPEAR
BOWMAN, HUNTER MCCAY - CHARGES NOT LISTED
VANN, GATLIN CASH - CHARGES NOT LISTED
WARTH, JAMES FRANK - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
CLARKE, COREY RYAN - CHARGES NOT LISTED
LENNON, ANDREE MANNASHA - LARCENY UNDER $2,000
WIDNER, ROBERT LEE - CHARGES NOT LISTED
KATELHON, ROBERT CRAIG - CHARGES NOT LISTED
BALLARD, CRYSTAL - CHARGES NOT LISTED
CROSS, WILLIAM RUTLEDGE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GAILEY, ROBERT WILTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARRIS, NEAL KELLY - ABUSE OR NEGLECT WITH GREAT BODILYINJURY - VULNERABLE ADULT
ASHWORTH, WILLIAM DAVID - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCCLURE, TERRY SCOTT - FAILURE TO APPEAR
SHIPP, JAMES PATRICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOOKS, DERRICK ADRIEN - Ordinance / Trespass, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISOBEYING A POLICE OFFICER
SANDERS, CHRISHAWN CARON - DISOBEYING A POLICE OFFICER, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, LITTERING
RICHBURG, DOMINIC DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
TURNER, CHRISTOPHER GLENN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
BROWN, REGINALD JALEEL - CHARGES NOT LISTED
BORCHERS, BECKIE LEIGH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
GRAVES, MICHEAL DAVID - CHARGES NOT LISTED
BELLAMY, RANDALL DERON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CANTEEN, ROBERT JUNIOR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JONES, DEJON DON EDWARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KING, ROBERT JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
GIBBS, FLOYD P. - DISORDERLY CONDUCT
COMER, HEATHER NICOLE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), PEDESTRIAN DRUNK, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COHEN, CHRISTY A. - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, Ordinance / Loitering
MCLEOD, MARKQUEL DAQUEN - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GORE, ANTRA TRUMAINE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CLARK, JACOB RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
ROBERTS, JASON HYMAN - FAILURE TO APPEAR
SHELLEY, KATIE MARIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MISHOE, TAVIS BENJAMIN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SKINNER, TYRONE DAVIS - DRIVING UNDER SUSPENSION
RICH, TEAIRA SHAVAIL - DRIVING UNDER SUSPENSION
FULLER, HIRAM CAMP - Ordinance / Trespass
DAVIS, MICHAEL DEVONTE - SHOPLIFTING
SPRINGER, NATHAN GENE - DRIVING UNDER SUSPENSION
SPAIN, KEMETHA ANN - CHARGES NOT LISTED
MIDDLETON, LATYWN DEVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WALKER, KEONDRA ALTA LA'QUAN - SHOPLIFTING
BRZOSKA, JOSEPH MARTIN - DUI
PHIPPS, DAVID CHARLES - CHARGES NOT LISTED
WARD, NICKALUS PATRICK - DUI
HYLTON, ROBERT LLOYD - NO DRIVERS LICENSE
WATSON, HARRY LEE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), Ordinance / Loitering