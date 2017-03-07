See who was arrested in the Myrtle Beach area

MCVICKER, ANDREW CHARLES - CHARGES NOT LISTED
HARMAN, CHRISTIAN EDWARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STRICKLAND, JOHN WESLEY - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
RANDLE, KAYLIE SANDRA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
GREENE, STEVEN LEE - CHARGES NOT LISTED
DANIELS, TIFFANY MICHELLE - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HOLBERT, CASANDRA NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MYERS, LUTHER MCNIEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILLIAMS, MASTON ARTHOR - FAILURE TO REGISTER OR SEX OFFENDER2ND OFFENDER
HALLOWAY, LEON ANDREW - Ordinance / Fighting
HALLOWAY, PAUL ALLEN - Ordinance / Fighting
RAY, JOSEPH WHITNEY - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP, OBSCENE CALLS, UNLAWFUL USE TELEPHONE,THREATS, REPEAT CALLS, FALSE STATEMENTS
BOATWRIGHT, LEO - PEDESTRIAN DRUNK
HOLMES, GUY DESEAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DISOBEYING A POLICE OFFICER
DIXON, OLIVIA CLAIRISE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MARTIN, TRAVIS ALAN - VIOLATION OF PROBATION
HOLMES, SHAQUETTIA MICHELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WINDHAM, ALLISON MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JOINER, CRYSTAL LYNN - CHARGES NOT LISTED
GRADY, FRANCISCO GABRIEL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, (VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14)
PIERCE, KENDALL DAMONT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), Ordinance / Public Possession of Open Containers
CASALE, LEONA ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MAYERS, QUADREE SHAKLIR - CHARGES NOT LISTED
HANSLEY, WARREN LEE - NO DL IN POSSESSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
DALES, DWAYNE KEITH - NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
HILLARD, CECILY NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION
RAMSTHALER, WILLIAM JOHN - CHARGES NOT LISTED
WILLIAMS, CINDY MELISSA - SOLICITATION
RICHBURG, DONALD RAY - FAILURE TO APPEAR, RESISTING ARREST, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
FOWLER, ROBERT NELSON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ARRINGTON, KENNETH SHAKUR - Ordinance / Breach of the Peace, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
BRITO-SANCHEZ, ELIAS NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
MILLER, MONRAIL LARON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ZANDERS, JAMAR TYRONE - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, LITTERING, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID
SHELLEY, KATIE MARIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MISHOE, TAVIS BENJAMIN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SKINNER, TYRONE DAVIS - DRIVING UNDER SUSPENSION
RICH, TEAIRA SHAVAIL - DRIVING UNDER SUSPENSION
FULLER, HIRAM CAMP - Ordinance / Trespass
WOODWARD, ASHLYN BARRIE - DUI
GIBBS, FLOYD P. - DISORDERLY CONDUCT
COMER, HEATHER NICOLE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), PEDESTRIAN DRUNK, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COHEN, CHRISTY A. - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, Ordinance / Loitering
MCLEOD, MARKQUEL DAQUEN - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM
GORE, ANTRA TRUMAINE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CLARK, JACOB RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
ROBERTS, JASON HYMAN - FAILURE TO APPEAR