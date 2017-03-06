See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

CAMPBELL, SARA ELIZABETH - DUI
MILLER, MONRAIL LARON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ZANDERS, JAMAR TYRONE - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, LITTERING, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID
HARMAN, CHRISTIAN EDWARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STRICKLAND, JOHN WESLEY - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
RANDLE, KAYLIE SANDRA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BARRERA, JOSE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GREENE, STEVEN LEE - CHARGES NOT LISTED
ARRINGTON, KENNETH SHAKUR - Ordinance / Breach of the Peace, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
BRITO-SANCHEZ, ELIAS NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
WILSON, HOWARD - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
PIERCE, MICHAEL BRANDON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CUMBEE, WALTER LEGRAND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCDUFFIE, PAUL RYAN - DUI
GILLAM, JAMES MICHAEL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BURGESS, TYQUAN MALIK - CHARGES NOT LISTED
JACOBO, AMY DION - CHARGES NOT LISTED
GODSHALK, SANDY JANE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05)
GALLAGHER, DESTINY MARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
FOSTER, ALAN JAMES - SHOPLIFTING
BRYANT, CHRISTOPHER JAMES - CHARGES NOT LISTED
CASH, JOSEPH TRISTAN - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
CULLIPHER, SHAWN LAVERNE - SHOPLIFTING
LANCE, TARA - Ordinance / Loitering
RABON, JACQUELINE BROOK - CHARGES NOT LISTED
ARD, KENNETH JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
COLLINS, TONIO MARCELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT LARCENY
LINK, SHAWN CHRISTOPHER - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
JOHNSON, DAYQUAN DEVON - CHARGES NOT LISTED
DEBRAM, ANDREW ROBERT - CHARGES NOT LISTED
JACKSON, GELENTREY DEAN - CHARGES NOT LISTED
HANKINS, SHAUN M. - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BELLAMY, LINDELL LARICK - CHARGES NOT LISTED
HARDEE, PHILLIP JASON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LIPPARD, MARSHALL TRENTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
GRAHAM, LARRY MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SLEEPER, JAMES BRYAN - IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05)