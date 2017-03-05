Mugshots, Mar. 5

HANKINS, SHAUN M. - CHARGES NOT LISTED
TRUNKETT, HALEY ALYSE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCRAE, STEDMAN DAREN WILFRED - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ARCIERI, PEYTON QUINN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
WISE, DAMIAN SHAWN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
BOSQUE, SAMUEL ALEXIS - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
SHIMWELL, MCCULLIN DAVID - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE
SMITH, AMANDA LILLIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WEESE, BRIAN WAYNE - DUI
KNIGHTLINGER, KRISTAFER MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SIERRA, MICHAEL ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
FEDORKO, JONATHAN WADE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RIVERA, AARON DONOVAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GORE, TIFFANY RENEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
HABBICK, DALTON JACOB - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID
PRESSLEY, THOMAS NMN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
KOVAC, MATTHEW ALAN - Ordinance / Breach of the Peace
ONLEY, RAKEEN LAQUAN DESHAWN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
BEASE, TERRY TYRONE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
THOMPSON, DANNY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DIGIOVANNI, MEAGHAN THERESA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FELICIANO, LUIS DANIEL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
STAGGERS, JEROME SHAROD - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
HERRON, CATHERINE MARGARET ELAINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LIEDBERG, BENJAMIN HOWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GUILBAULT, ANNMARIE JANE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
REDGE, MARGARET LYNN - Ordinance / Trespass, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
RHODY, JASON ISAIAH - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05)
DUNCAN, ROBERT KEEGAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GERAU, CASSIDY BROOKE - DUI
SPANN, THOMAS CLINTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
YOUNG, TRAVIS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BREEDEN, WILLIAM ALEX - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FRESHLEY, BILLY LEVON - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, NO SC DL, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
COMER, HEATHER NICOLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SMITH, DARRYL ONEAL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
BARR, ROMAN LEVAN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION
STANLEY, CONNIE LEE - CHARGES NOT LISTED
BARNES, APRIL LYNN - SHOPLIFTING
MARTIN, KENNETH RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GARTMAN, DERRICK KENNEDY - VIOLATION OF ABC LAW
DOUGLAS, TORECKA CHAREL - SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO SC DL, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, OPERATING UNINSURED VEHICLE
GODDARD, TIMOTHY - FUGITIVE
HENRY, TOMMY DAVID - DUI
HARDEE, PHILLIP JASON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LIPPARD, MARSHALL TRENTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
GRAHAM, LARRY MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SLEEPER, JAMES BRYAN - IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
WILSON, HOWARD - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
CAMPBELL, SARA ELIZABETH - DUI
PIERCE, MICHAEL BRANDON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CUMBEE, WALTER LEGRAND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BURGESS, TYQUAN MALIK - CHARGES NOT LISTED
MCDUFFIE, PAUL RYAN - DUI
ROBERTS, PAULA JEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION