See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

TABAKA, APRIL NICOLE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE
GORE, TIFFANY RENEE - CHARGES NOT LISTED
RIVERA, AARON DONOVAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FEDORKO, JONATHAN WADE - CHARGES NOT LISTED
SIERRA, MICHAEL ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
WEESE, BRIAN WAYNE - DUI
KNIGHTLINGER, KRISTAFER MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
SMITH, AMANDA LILLIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHIMWELL, MCCULLIN DAVID - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE
BOSQUE, SAMUEL ALEXIS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WISE, DAMIAN SHAWN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LEWIS, BREWSTER EDWARD - CHARGES NOT LISTED
MCRAE, STEDMAN DAREN WILFRED - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
TRUNKETT, HALEY ALYSE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MERCADANTE, MICHAEL THOMAS - CHARGES NOT LISTED
ARCIERI, PEYTON QUINN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MCELRATH, CHRISTIAN BRANDON - FAILURE TO APPEAR
LIVINGSTON, WYNDOLYN DYSHAND - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GODBOLT, MYSHAUN JAROD - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), HEROIN,MORPH.,ETC, TRAFFICK ILLEGAL DRUG4G OR MORE, BUT LESS THAN 14G -2ND/SUB.
PORTER, JENNIFER MATTCIA - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
MACK, REGINALD ASHBY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALMEIDA, BRANDON GRAY DE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
RICHARDSON, ROBERT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HANKINS, MICHAEL JAY - CHARGES NOT LISTED
MCCRACKEN, JONATHAN EDWARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ALSTON, ASHLEY LATOYA - CHARGES NOT LISTED
PEARSON, JONATHAN TYRONE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STUBBS, KRISTIAN JARRED - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
AVINGER, WILLIAM AGUSTUS - CHARGES NOT LISTED
GROVE, DERRIUS AMOND - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
HIRSCH, HAYDEN SHIELDS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DOBBS, STEPHEN MICHAEL - Ordinance / Shoplifting
TAYLOR, QUINTIN KIMNARD - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE
FULTON, WILLIAM COLTON - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MIDDLETON, KHLAIF JABARIE - DISORDERLY CONDUCT, CONTEMPT OF COURT
LILLY, JESSICA LYNN - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), HEROIN,MORPH.,ETC, TRAFFICK ILLEGAL DRUG4G OR MORE, BUT LESS THAN 14G -2ND/SUB., POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
MOODY, CHRISTOPHER ROY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PFEIFFER, DANIEL REEVES - USE OF VEHICLE W/O PERMISSION FOR TEMP.PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME
SPIVEY, ALI KHALIL - CHARGES NOT LISTED
LOVE, DANA MARIE - DUI
HEMINGWAY, DAWAYNE WANYEA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BELLAMY, LAKISHA SAVANNAH - VIOLATION OF PROBATION
NICHOLS, DONALD WAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AKINS, KEVIN MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KINLAW, BOBBY JERMAINE - NO SC DL, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL
BATES, BRANDEN NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RUSSELL, DEVIN MEGUIL - SHOPLIFTING
LONGACRE, WILLIAM GRAHAM - DISORDERLY CONDUCT
WASHINGTON, TOMMY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HASENAUER, SHANE ROBERT - Ordinance / Trespass
RAMAGE, JENNIFER FAITH-HILL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ALTMAN, KELLY JORDAN - CHARGES NOT LISTED
SWAILS, MAGEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE