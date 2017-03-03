See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

HENSLEY, HONESTIE NICOLE - FAILURE TO APPEAR
YOUNG, JOSHUA WAYNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
THOMAS, ASHLEY MARIE - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
VITRANO, JOSHUA PAUL - CHARGES NOT LISTED
GRIFFIN, JONATHAN DALE - MALICIOUS INJURY TO TELEPHONE, TELEGRAPH, OR ELECTRIC UTILITY SYSTEM, OBTAINING NONFERROUS METALS UNLAWFULLY, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WYATT, BRANDON TAYLOR - DISORDERLY CONDUCT
COLORADO, JUAN HERNANDEZ - NO SC DL, RECKLESS DRIVING
MCGIRT, LAKENDELL COREY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
GREENE, KAREN VEREEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ABREU, FERMIN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HARDEE, CHRISTINA LYNN - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BROWN, JEFFREY RICHARD - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WRIGHT, DEVION EDWARD - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, Ordinance / Disobeying a Police Officer, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Ordinance / Trespass
CARDONA ACOSTA, JABIER RANDOLFO - DUI
DELACRUZ, LINDSEY BARNES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BONE, TERRY SUE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
VAN AUKEN, HALEY STOTTER - CHARGES NOT LISTED
TAYLOR, BRUCE ELLIOTT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BARRINEAU, KIRVIN TRELL - VIOLATION OF PROBATION
GORE, WILLIAM TRAVIS - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BAILEY-HOWELL, TRACY JEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
VELAZQUEZ-GARCIA, EDGAR ERASMO - OPEN CONTAINER
STEINMENTZ, JOSHUA JAMES - SHOPLIFTING
LEGETTE, KAMERON JUSTIN - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BUSBEE, ARTHUR LEE - RECKLESS DRIVING, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
WATKINS, SAMMY KEITH - CHARGES NOT LISTED
MOREA, NICHOLAS JOHN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
HERRON, CATHERINE MARGARET ELAINE - DISORDERLY CONDUCT
TUTTEROW, WILLIAM RODNEY - DISORDERLY CONDUCT
WILSON, KIARA S - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
CZAIKOWSKI, DAWN ALLYSON - CONTEMPT OF COURT
VEREEN, LERON DOMINIQUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SPICER, ERNEST FRANKLIN - FAILURE TO APPEAR
SUTHERLAND, TIMOTHY ANDREW MATTHEW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GARY, HAMPTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, JAKE GORDAN - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
NOEL, KIM MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
TOMPKINS, CHRISTIAN COLE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
HAWES, LISA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRYANT, BILLY DALE - CHARGES NOT LISTED
STONE, ASHLEY NICOLE - DISORDERLY CONDUCT
PEREZ PEREZ, SANTOS ROLANDO - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT
HASENAUER, SHANE ROBERT - Ordinance / Trespass
LENHARDT, LAURA SUMMER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE