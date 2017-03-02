See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

CAUSEY, PAUL ROBERTSON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, JAKE GORDAN - CHARGES NOT LISTED
RUHL, EDWARD GEORGE - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $1,000 OR LESS, DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ., POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB., DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
MOLINEU, KIMBERLY ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CARN, KYLE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HARRELSON, ANDREA MICHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOTLEY, KRYSTLE LATRICE - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
REDICK, JAMES EARL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TUTTEROW, WILLIAM RODNEY - DISORDERLY CONDUCT
WILSON, KIARA S - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MOREA, NICHOLAS JOHN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
HERRON, CATHERINE MARGARET ELAINE - DISORDERLY CONDUCT
PARMLEY, PERNELL LAMONT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
BENNETT, DECORDRICK TYREKE - CHARGES NOT LISTED
ROBERTS, KENNETH ANDREW - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ARNETTE, WILLIAM TAYLOR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LANE, DANIEL LEE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GORE, JEFFREY CARL - Ordinance / Public Possession of Open Containers, LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
PHILLIPS, DWAYNE MICHAEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
VEREEN, DOREIN ANTWON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, Ordinance / Trespass
ROBINSON, RAKIM KAYSHON - Ordinance / Trespass, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BENNETT, JOHNNY JEQUAN - CHARGES NOT LISTED
SPANN, DAMONTE KLAEEM - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LONG, SIEGFRIED JUNIOR - NO DRIVERS LICENSE
JANCO, NICOLE RENEE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
DAVIS, WALTER ACQUIL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
OLIVER, PERRY NMN - CHARGES NOT LISTED
SINGLETON, DAVE TIMOTHY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COCHRAN, MELISSA ANN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
LANE, CHRISTOPHER TY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MITCHELL, DASHAWN RASHEEN - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
COLEMAN, WHITNEY NYE - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
HERRING, MICHAEL SHERWOOD - Ordinance / Trespass in Public Building; Interference with Public Business, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCCONNELL, JOHN WAYNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BANKS, TAMARIA DISHA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
ROBERTS, ETHAN CORD - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
FORE, MICHAEL OVELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARLESS, CAROL RENE - OTHER OFFENSES BY INSURANCE AGENT
HARRIS, STEPHEN EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SHAMBURG, KENNETH WAYNE - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
ELLIOTT, ELDON DALE - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
STIREWALT, MICHAEL JEFFREY - FAILURE TO APPEAR
MCCORD, GILBERT TOY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DOGGETT, DA VON PARRIS - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
APTT, DEREK WILLIAM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROWN, MELTON, JR. - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HIERHOLZER, CHARLES CLAY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MILAM, MICHAEL SHAWN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
VELEZ, KRISTEN MARIE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WILLIAMS, MICHAEL D'ANGELO - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SMITH, MONTE SHAQUILLE - FORGERY LESS THAN 10,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
NABORS, JEREMY MICHAEL - DUI, NO DRIVERS LICENSE
REPIQUE, DAMON TORIOANNO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE