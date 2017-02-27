See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

WALTON, KRISTINA ROSE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FLETCHER, JEFFERY SHEROD - CHARGES NOT LISTED
HERNANDEZ TURCIOS, CARLOS ALBERTO - NO DRIVERS LICENSE, DUI
LOPEZ-MORALES, EDGAR BENJAMIN - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS
CAPERTON, DANIEL SMOAK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
DURAND, SHAYTON JAHMEL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BELLAMY, LEAH MICHELLE - FAILURE TO APPEAR
DEBERRY, GEORGE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BELLAMY, LARRY DONELL - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, DUI
MYERS, LAQUITA LATRELL - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
THOMAS, COREY KENNETH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FORD, TERRENCE TERRILL - HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HUGGINS, NATHANIEL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
RHUE, ALEXANDER - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WILLIAMS, TIMOTHY DESEAN - IMPEDING FLOW OF TRAFFIC, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, RESISTING ARREST
MARTIN, JASON DANIEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SPANN, XIA XIAS AZARRIA - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CALDERONE, DONALD JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
COLLINS, JERRY - UNLAWFUL POSSESSION OF A CONCEALED WEAPON, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
HOLYMAN, BONDSERVANT NMN - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
EUBANKS, LAURIE HOLMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GASCHO, JOHN GRANT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILES, HEATHER NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, GRAND LARCENY, VALUE $5,000 OR MORE
WILLIAMS, RANDY LAWRENCE - CARELESS OPERATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
NEWMAN, MARGUERITE JEANETTE WYNNE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
CHESTNUT, JODY DANTHAN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
VANDERMARK, SHARON LOUISE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BELLAMY, ELDON LEE - Ordinance / Trespass
SMITH, ARTHER WOODROW - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
WOLF, TIMOTHY - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
SIMERALE, ANTHONY - DUI
GEATHERS, DONTELL MONTE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., Threatening life, person or family of public employee, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DUI
ALLEN, SANTONIA GARRIS - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
ROGERS, ELISABETH JOHNS - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE (PRIOR TO 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DUI, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
THOMPSON, REBECCA FAY - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
ARDIS, JAMES EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SAXON EVANS, JACOB TRENTON - CHARGES NOT LISTED
MINES, GILBERT MARKETTE - FORGERY LESS THAN 10,000
MALLOY, FRANCES ELIZABETH - PEDESTRIAN DRUNK
BALL, CURTIS JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE (PRIOR 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
HOWELL, KEVIN LEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
PARKER, SHNAREN EDWARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
BELL, JOSHUA DANIEL - DUI, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Ordinance / Public Possession of Open Containers
HELMINSKI, LAURA ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARDIN, MATTHEW LYNN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
JENKINS, MATTHEW NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BENECKE, ROBIN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BURNS, PAUL ANDERSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BROOKS, JAQUAN D'ANGELO - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
ALDRIDGE, CORY JOE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
POWERS, KYLE THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BELLAMY, ELDON LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
FURR, CORY ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
SMITH, AUTUMN GAYLE - CHARGES NOT LISTED
RODEHEAVER, ASHLEY DYLAN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
KISER, EVERETT QUINN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
SHURLING, MICHAEL WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE