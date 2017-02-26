Mugshots, Feb. 26

LOPEZ-MORALES, EDGAR BENJAMIN - CHARGES NOT LISTED
OLIVER, ALFONZO TERRIONN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), OPERATING UNINSURED VEHICLE
JOHNSON, CLINTON DOUGLAS - CHARGES NOT LISTED
MIDDLETON, KHLAIF JABARIE - CHARGES NOT LISTED
METCALFE, PATRICK JAMES - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
PATTERSON, KATY ANN - PEDESTRIAN DRUNK
TUCKER, CODY LYNN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JEFFERSON, JAMIE LORENZO - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HILTON, KADEEM JEROD - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GATHINGS, ASHLEY BROOKE - FAILURE TO APPEAR
MILLS, CHRISTIAN BLAKE - DISORDERLY CONDUCT, VIOLATION OF ABC LAW
DAVIS, MICHAEL DEVONDRE - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
REYNOLDS, CARLTON LEWIS - CHARGES NOT LISTED
MEDINA, NOEL ANGEL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GRAFF, JARED W - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
USEY, ROBERT WAYNE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MORRIS, JARVIS ANTWAIN - CHARGES NOT LISTED
LINEN, TYREE DANIEL - CHARGES NOT LISTED
WINNS, KALEEM IMANA - CHARGES NOT LISTED
HENDRICKSON, LILLIAN - DUI
ENGLISH, JOSHUA RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, STEPHEN WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, Ordinance / Consumption of Alcoholic Beverage, Beer or Wine Prohibited in Public Places, FAILURE TO APPEAR
WEBB, SEAN PATRICK - PEDESTRIAN DRUNK
DURAND, SHAYTON JAHMEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LEWIS, LYNNDALE NMN - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
PRICE, THOMAS JULIAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MILLER, DENNIS JAMES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MISHOE, TONY ANDRICO - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
WILLIAMS, ZAKARY KANE - DISORDERLY CONDUCT
BRUNSON, CHEVLIVA MOTNEA - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
COHEN, CHRISTY A. - LOITERING, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
TISDALE, FREDDIE LEE - TRESPASSING
SABB, SHAQUANA WYNAISHIA - OPEN CONTAINER, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
PEIRCE, KEVIN TAYLOR - NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE
MELITO, TREVOR PAUL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
JONES, ANTONIO BERNARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, OPEN CONTAINER
TORCHI, MARC ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
GOUDINE, SUZETTE DIONNE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SOLES, DUSTIN BRICE - Vehicles required to be registered and licensed., Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
PAUL, SAMUEL GEOTIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
KETELSEN, TREVOR ALLEN - DRUG PARAPHERNALIA
PARKER, JAMES HOWARD - FAILURE TO APPEAR
LINNEN, JARRAHD - OPEN CONTAINER
JOHNSON, KEITH OBRIAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
SMOAK, JOSHUA ALLMAN - CHARGES NOT LISTED
HURAHUTIA, TEVA EDGAR - CHARGES NOT LISTED
RIEGLE, RYAN EUGENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, FAIL TO SURRENDER DL
SWEELEY, DEVION LEE - CHARGES NOT LISTED
MILLER, MADISON BLAKELY - PETIT LARCENY
ROGERS, COURTNEE - DISORDERLY CONDUCT
GREGSON, BRITTNEY ALEXIS - FUGITIVE
FLOWERS, FRANKLIN ZEB - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PETERS, CHRISTOPHER GEORGE - DUI
LEWIS, JAMES IVAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ELLMAKER, PETER JAMES - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, OPERATING UNINSURED VEHICLE
GRATE, DAMIEN CHEVERN - CHARGES NOT LISTED
HILL, JESSICA LYNN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
BALL, CURTIS JAMES - CHARGES NOT LISTED
HOWELL, KEVIN LEE - CHARGES NOT LISTED
PARKER, SHNAREN EDWARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
BELL, JOSHUA DANIEL - DUI, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Ordinance / Public Possession of Open Containers
HELMINSKI, LAURA ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FLETCHER, JEFFERY SHEROD - CHARGES NOT LISTED
HERNANDEZ TURCIOS, CARLOS ALBERTO - NO DRIVERS LICENSE, DUI