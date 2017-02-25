See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

PADGETT, ETHAN SHANE - OPEN CONTAINER, RECKLESS DRIVING
HENDERICKSON, LILLIAN MICHELLE - CHARGES NOT LISTED
MALLOY, FRANCES ELIZABETH - CHARGES NOT LISTED
LINEN, TYREE DANIEL - CHARGES NOT LISTED
WINNS, KALEEM IMANA - CHARGES NOT LISTED
MORRIS, JARVIS ANTWAIN - CHARGES NOT LISTED
USEY, ROBERT WAYNE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
ENGLISH, JOSHUA RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MEDINA, NOEL ANGEL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GRAFF, JARED W - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
REYNOLDS, CARLTON LEWIS - CHARGES NOT LISTED
MILLS, CHRISTIAN BLAKE - DISORDERLY CONDUCT, VIOLATION OF ABC LAW
GATHINGS, ASHLEY BROOKE - FAILURE TO APPEAR
HILTON, KADEEM JEROD - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
JEFFERSON, JAMIE LORENZO - CHARGES NOT LISTED
DAVIS, MICHAEL DEVONDRE - CHARGES NOT LISTED
PATTERSON, KATY ANN - PEDESTRIAN DRUNK
METCALFE, PATRICK JAMES - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GUSTAVO-TABORA, ANTUNEZ YENSI - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
STEPHENS, RICKY NMN - CHARGES NOT LISTED
MYERS, BRANDON MAURICE - CHARGES NOT LISTED
TUCKER, DERRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
GRIFFIN, NICHOLAS BRYCE DELAV - OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
BAKER, DOMINIQUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SELLERS, COURTNEY LEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
LEE, JACOB BERKLEY - CHARGES NOT LISTED
TUCKER, CODY LYNN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STANLEY, TRAVON MALEEK - CHARGES NOT LISTED
KISER, MERYL GALEN - Ordinance / Assault; Assault and Battery
SUTTON, CHANCELY ALLEN - CHARGES NOT LISTED
BRUNSON, BRENT RASHAD - Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO STOP WHEN MEETING OR PASSINGSTOPPED SCHOOL BUS 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
DEAS, OLIVER - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
LEE, TRU JAMAL - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE
COLLINS, TROY WAYNE - FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
BRUNATTI, RICHARD - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, Ordinance / Nudity
MEROLA, AYLA ARMAGAN - Ordinance / Shoplifting
BAGGATTA, NICHOLAS NMN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
ALARCON, WILLIAM RODRIGUEZ - CHARGES NOT LISTED
ELLIOTT, MELVIN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - PEDESTRIAN DRUNK, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SUTTON, SHANE - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
SLEEP, DAVID MICHAEL - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE
BACCHUS, SHANE NUR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BAKER, ANTHONY TRAVION - HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
DEAN, DARRELL LEE - PEDESTRIAN DRUNK
BARRETT, ISIAH JERMAINE - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
FORTE, STEVEN ALEXANDER - CHARGES NOT LISTED
HARDEE, DALTON TANNER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CASTILLO, KENDRA - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
THEOBALT, COY AUSTIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
OSBORNE, NOAH EUGENE - FAILURE TO APPEAR
TISDALE, FREDDIE LEE - TRESPASSING
FAULK, RYAN HAZEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
FORE, MICHAEL OVELL - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, PWID MARIJUANA, SECOND OFFENSE, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
FORD, ROBERT DESHAWN - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
BROWN, PRISCILLA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GARRETT, WARREN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BOUCHETTE, STACEY CRIBB - SHOPLIFTING, UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
FAULK, MICHAEL DOUGLAS - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
MASON, TAMEKA LATRICE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MIDDLETON, KHLAIF JABARIE - CHARGES NOT LISTED