See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

GILCHRIST, DERRON AARRON - NO DRIVERS LICENSE
PHILLIPS, DWAYNE MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS
ALLEN, JONATHAN ADAM - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
VEREEN, JOSEPH - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GRATE, DAMON FITZGERALD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
AUTHER, MAURICE OCTAVIOUS - DRIVING UNDER SUSPENSION
SHEALY, CLAY GIBSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VEGA, JUAN DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LEMUS, GUERRA ANDRES DE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DUI, CHILD PASSENGER RESTRAINT SYSTEM ARTICLE VIOLATION, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., CHILD ENDANGERMENT
WILLIAMS, SHANTEL MEIKA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MCCULLOUGH, ANTHONY JEROME - CHARGES NOT LISTED
BROWN, BRIAN KELLY - CHARGES NOT LISTED
MORRIS, LISA MARIE - SHOPLIFTING, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SCOTT, ANDREW ANDY - CHARGES NOT LISTED
DAVIS, ASHLEY MICHELLE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DEROME, WILLIAM PERSHING - DRIVING UNDER SUSPENSION, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SNOW, JOHN ROBERT - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
HIGHTOWER, RONALD - FAILURE TO APPEAR
VALERIO, JORGE NMN - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
AIKENS, TAMMY RENEE SAWYER - CHARGES NOT LISTED
CRIBB, ASHLEY RENEE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROWN, JUWAIN MACEY - ARMED ROBBERY, ATTEMPTED MURDER
YOUNGBLOOD, ROBERT DAVID - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
REYES, TONYA MAE - VIOLATION OF PROBATION
DAVIS, TERRELL ANDREA - CHARGES NOT LISTED
YORKISON, CHRISTOPHER - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WISE, MALISSA DAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WALKER, ALPHONSO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSEPRIOR 6/7/05)
SEDDON, DALTON RICHARD - ARMED ROBBERY
SAUERWEIN, GARY CHRISTOPHER - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
COUCH, HEATHER MARIE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MARSALA, MICHELLE MARTHA - CHARGES NOT LISTED
GUINN, BRANDY DENISE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
PHILIUS, ROBERT MNM - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF.
LATTIMORE, JEFFREY ALLEN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HARRIS, BOBBY JOE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SIMMONS, JAMIE KAREME - CHARGES NOT LISTED
LAMBERT, BRYAN CHAPMAN - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MAYNARD, LESTER EUGENE - VIOLATION OF PROBATION