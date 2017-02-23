See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

SCHWEINBERG, ERIC HERBERT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
WALTER, ALANDO DEPREE - RESISTING ARREST, DRIVING UNDER SUSPENSION
BELLAMY, WESLEY DEWAYNE - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BOLLETTIERO, JOSEPH MICHAEL - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MCCURDY, WALTER JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HARSHAW, DEMETRIUS LUTRESS - CHARGES NOT LISTED
MOORWESSEL, ROBERT ANDREW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SNOW, JOHNATHAN ROBERT - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
LINES, KENYON SCOTT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TOOTHAKER, KASEY MICHAEL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
DENNISON, NETO AUDRIC - CHARGES NOT LISTED
ODONNELL, ELIZABETH GIBBS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
COPELAND, ANDRE LAVAR - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
MOAKLEY, LEONARD FRANK - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MYERS, ALYSSA NICOLE - CHARGES NOT LISTED
WISE, NATHAN PATRICK - CHARGES NOT LISTED
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RANDELL, BRANDON ANDY - CHARGES NOT LISTED
SINE, ZACHARY DAVID - CHARGES NOT LISTED
FINCHER, CARL EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MASTRY, ALICIA NICOLE - CHARGES NOT LISTED
AMMONS, STEVE AARON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DENNISON, LARRY JOE - SHOPLIFTING
ALLEN, EMANUEL LAMONT - FUGITIVE
O'NEAL, WILLIAM ENNIS - DUI
MCCRAY, QUINN HAKEEM - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE
TORREZ, PABLO ALEMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BELLAMY, GLENN W., SR - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LUNCEFORD, CHAD MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GIBSON, DEMARQUIS KAYON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DELAROSA, GEARLENE BOUTISTA - VOLUNTARY MANSLAUGHTER
SMITH, CRYSTAL RENEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
FITZGERALD, AMANDA LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRITTON, TAVARUS KENDAL - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WITHERS, STEVEN ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
CHATMAN, DOMNIQUE TRIVON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
EARLY, LEAH KATHRYN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SWEIGART, RICHARD STEPHEN - DISORDERLY CONDUCT