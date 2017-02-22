See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

STRICKLAND, CHARLES MARVIN - CHARGES NOT LISTED
FONVILLE, LEONARD MARQUISE NAQUAN - DUI
MARTIN, CARRIE ANN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Possession of Open Containers
JENKINS, ODELL - CHARGES NOT LISTED
COPELAND, ANDRE LAVAR - Ordinance / Breach of Trust with Fraudulent Intent
HOLLINGSWORTH, JUTWA ESQUAN - CHARGES NOT LISTED
JORDAN, WILLIE OSCAR - CHARGES NOT LISTED
BIANCO, JAMES VINCENT - CHARGES NOT LISTED
WASHINGTON, JONATHAN RAHEEM JAMAILE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
KOBIELA, JAN ARTUR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FLOYD, CARMEN NICOLE - CHARGES NOT LISTED
ABREU, BRANDY LYNN - CHARGES NOT LISTED
WALTON, KATHERINE ELIZABETH - CHARGES NOT LISTED
HOLT, JOSEPH ALEXANDER - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, SHOPLIFTING UNDER $2,000
VARRONE, VICTORIA MARIE - CHARGES NOT LISTED
CHESTNUT, JUSTIN BLAKE - CHARGES NOT LISTED
SCHROEDER, JOHN WILSON - CHARGES NOT LISTED
LOURENCO, LUCAS PIMENTEL - VIOLATION OF PROBATION
TEASTE, PETREZ LAMAR - CHARGES NOT LISTED
MAXWELL, JAKEENA ELISHA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DELAO-DELCID, JOSE INES - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, KIDNAPPING
BRADLEY, ERROL ANDREW - BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, SAFECRACKING, SAFECRACKING, BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BARTON, JONATHAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CHANDLER, KELLY GREEN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
WHITE, CHARLES WALKER - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
BEARD, CYRUS SIMMONDS - VIOLATION OF PROBATION
HUNDLEY, SEQUOIA RAIN - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
ROBERTS, BIANCA LUCINDA - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
BRYANT, ANTWUAN SHURONE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRAHAM, STEVEN MARQUEZ ROMELO - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
DEMARCO, JESSY JOSEPH - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500
MARTIN, KENNETH RAY - CHARGES NOT LISTED
LEWIS-BROWN, JOSHUA ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MARTIN, LARRY JAVONTEZ TYSHON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, ATTEMPTED ARMED ROBBERY
PALMER, DEMETIUS BARRINGTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GORE, TIMOTHY WAYNE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 2ND OFFENSE
TISDALE, SHAVONTA JENICE - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
FELLOWS, JONATHAN ALAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WHITTAKER, PHILIP GREGG - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PRIEST, NAPOLEAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MULLIGAN, PATRICK - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCCRAY, VALARIE LYNN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
RICHARD, ANDRE LAVONE - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP