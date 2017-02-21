See who was arrested in the Myrtle Beach area

WARTH, TINA MARIE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WARD, DANNY JAMES - CHARGES NOT LISTED
WOOD, ROBERT BERTMAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY ON LEFTTURN, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
REED, DIONYSUIS ANTONIO JAROD - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
JENERETTE, ENIS LEE - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
CAUSEY, FRANKLIN NEWMAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
FINLEY, SHENA NICOLE - BURGLARY (VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
GRIFFIN, XAVIER DJUAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CONDERINO, LORI ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ELLERBY, LEXINGTON JAMAL - CHARGES NOT LISTED
KURTZ, GREGORY R. - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GODBOLT, EMMANUEL GERMAINE - DISORDERLY CONDUCT, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, POSS. MARIJUANA 28G (1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
SHERMAN, WINFERD JUNIOR - CHARGES NOT LISTED
JACKSON, ANGELO TARAY - CHARGES NOT LISTED
LOTT, DONALD FRANCIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DISOBEYING A POLICE OFFICER
DWIGGINS, AMBER DENISE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RIVERS, MAGREL OMEGA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEE, JANE - PEDESTRIAN DRUNK, RESISTING ARREST, LITTERING, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HUDGINS, MARGARET DELORIS - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
LINNEN, DEANDRE - SHOPLIFTING
CHESTNUT, JUSTIN BLAKE - CHARGES NOT LISTED
CUSTER, JAMES BOYD - FUGITIVE
CARVER, ROBERT FORD - CHARGES NOT LISTED
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SUMMERLIN, JUSTIN SHANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARKLEY, DAVID ALAN - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BANNISTER, ANTHONY LOUIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR
MASON, TAMEKA LATRICE - KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
KOHLER, BRUCE ALAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE (PRIOR TO 6/1/05)
FAILE, MICHAEL WIXTED - CHARGES NOT LISTED
SCHAEFFER, TYLER HAWKSHAW - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HOLMES, CHRISTOPHER LEON - DUI
PITTMAN, JACQUELINE NICOLE MARTIN - SHOPLIFTING
POWELL, TICY SHERRELL - CHARGES NOT LISTED
HOLMES, FREDDIE NMN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE
MYERS, ASHLEY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HUCKS, JOSHUA JAMES - DUI
CHISM, NICHOLAS EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STUTLER, DILLON RAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISSEMINATION, PROCURING OR PROMOTING OBSCENITY UNLAWFUL
MARTIN, MEGAN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
GEORGE, OCTAVIA RASHANE - DISORDERLY CONDUCT
HERNDON, SARA ELIZABETH LASHLEY - DUI
LIVINGSTON, CARMESHIA CHERRELLE - SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, DRIVING UNDER SUSPENSION