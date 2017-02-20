See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

CONDERINO, LORI ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FUHR, DWAINE RAYMOND - CHARGES NOT LISTED
MCCOY, JUSTIN MATTHEW - CHARGES NOT LISTED
MYERS, STUART TYRELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RAWLS, JOSEPH STEWART - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
SLAUGHTER, ALLEN - CHARGES NOT LISTED
CHESTNUT, TAO-TAO TYE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COLLIER, CHARLES DEWYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JOHNSON, KRISTEN YVETTE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
GREENE, HERSCHEL NMN - CHARGES NOT LISTED
ROBERTS, JAMES ALAN - RESISTING ARREST, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
LONG, LEVERNE DESHAWN - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, IMPROPER LANE CHANGE
JOHNSON, JOHNATHAN EDWARD - NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RECKLESS DRIVING, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, RESISTING ARREST, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, NO DL IN POSSESSION
WOOD, JASON C - CHARGES NOT LISTED
MILLER, TONY GLENN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DENNISON, THOMAS - CONTEMPT OF COURT
JONES, EVERETT DEWITT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CONNELLY, KEVIN CASEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CARRANZA-MONCADA, ADAN DE JESUS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PEREZ, ANGEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ACOSTA, ALLAN EDGARDO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
JONES, DONALD HAROLD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
COOK, AMBER LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DAVIS, KIM RASCHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HEWETT, DEMAREA DESEAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DEWITT, GERMAR LEONARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CRUZ, DONETHIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident resulting in damage to attended vehicles.
GRINNELL, BRANDON KOBE LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
GRAUEL, MEGAN LYN - DISORDERLY CONDUCT
LILLY, BRITTANY REBECCA - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MURPHY, KYLE DANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CLARK, CHRISTOPHER GLENN - DRIVING UNDER SUSPENSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
KEHNE, KELLY LYNN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, PEDESTRIAN DRUNK
COY, GARY LYNN - NO DRIVERS LICENSE, DUI
BLAKENEY, STEVEN ASHLEY - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
GERALD, STACY LADANE - DISORDERLY CONDUCT
RODRIGUEZ BAHENA, JUAN JOSE - CHARGES NOT LISTED
FINLEY, SHENA NICOLE - BURGLARY (VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
HOLMES, FREDDIE NMN - CHARGES NOT LISTED
REED, DIONYSUIS ANTONIO JAROD - CHARGES NOT LISTED
JENERETTE, ENIS LEE - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CAUSEY, FRANKLIN NEWMAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS