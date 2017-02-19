Mugshots, Feb. 19

FRIEDMAN, JUDIANNE CHRISTY - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1(B),(C), LSD &SCH II (COCAINE) -1ST OFF (AFTER 6/7/05)
VENTURA, LOGAN ANTHONY - DUI
GERALD, STACY LADANE - DISORDERLY CONDUCT
MIDDLETON, DON DUANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
HANNUM, ANGELA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
COSTIN, ELEANOR LYNN CRESSWELL - RECKLESS DRIVING, DISORDERLY CONDUCT
SCHRADER, RAYMOND KEITH - DUI
ROBINSON, AMBER BROOK TALLENT - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
HARRELSON, BRETT NORMAN - DUI
BROWN, AMY ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MILLS, COURTNEY LYNN - DISREGARDING STOP SIGN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
FOSS, SAVANNAHA BLAIRE - DUI
ZOMBRO, STEVEN KEITH - DUI
DEWITT, BRENDAN KEEON - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, LARCENY UNDER $2,000, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
LANGDON, MATTHEW ROBERT - BURGLARY 1ST DEGREE, LARCENY UNDER $2,000, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
FRASCATORE, CHRISTOPHER WHILLIAM - BURGLARY 1ST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
MONTGOMERY, DEQUAN KRASHAUN - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
BOURGOIN, JAMES MICHAEL - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, BURGLARY 1ST DEGREE, LARCENY UNDER $2,000
HOLOWNIA, PIOTR AY - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY 1ST DEGREE
WARD, JEMAR LAVELLE - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
LEMON, CHRISTOPHER MICHAEL - DUI
BELLAMY, KEITH LAMAR - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
PARKER, KENNETH WILLIAM II - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, TREPASSING, PRIVATE PROPERTY, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
STILL, MATTHEW RYLAN - CHARGES NOT LISTED
FOX, JOHN ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
LEONARD, WHITNEY ARIZONA - TRAFFICKING MDMA OR ECSTASY 100 D0SEUNIT OR MORE BUT LESS THAN 500 DOSE UNIT, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY, CRIMINAL POSSESSION OF FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY DEVICES
COVINGTON, RASHAWN RICKTAVIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
KEEVER, JOSHUA DEWAYNE - LARCENY UNDER $2,000, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COPNEY, LEROY STARR - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY, CRIMINAL POSSESSION OF FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY DEVICES, FUGITIVE
KOTULICH, DAVID SHANE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SIMON, REGINALD JAWAUN - THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
TRAN, HUY DANG - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
HEVEY, GRIFFIN EARL - DISORDERLY CONDUCT
TANNER, TELEQUE KERON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
HERRING, SUSAN IDA - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
NELSON, OLUFEMI CLARAMIDELE - MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF.
JACKSON, SABRINA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SABB, ABRAIM - CHARGES NOT LISTED
GRIMMAGE, TERRANCE LAVON - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCH.II (COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
LOPEZ, ARTURO JR - NO DRIVERS LICENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SHIMER, WILLIAM FRANCIS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BROWN, LEESA WOODSON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LIVINGSTON, DECKIE'YON DEVONTEY ANDRE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HARDWICK, DARREN L. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HEWETT, DEMAREA DESEAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DEWITT, GERMAR LEONARD - CHARGES NOT LISTED
CRUZ, DONETHIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident resulting in damage to attended vehicles.
GRINNELL, BRANDON KOBE LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GRAUEL, MEGAN LYN - DISORDERLY CONDUCT
LILLY, BRITTANY REBECCA - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MURPHY, KYLE DANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CLARK, CHRISTOPHER GLENN - DRIVING UNDER SUSPENSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
KEHNE, KELLY LYNN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, PEDESTRIAN DRUNK
COY, GARY LYNN - NO DRIVERS LICENSE, DUI