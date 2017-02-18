See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

VANDERHORST, CLARENCE - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
SCOGGINS, KYLE AUSTIN - CHARGES NOT LISTED
NAYLOR, BRANDON MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
HANNUM, ANGELA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
BURROUGHS, FRED - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SPRINGS, BENNIE ROSWELL - ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 1ST OFFENSE
SCHACHER, NICHOLAS ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WEST, DRAYGON JAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CARTER, ADRIAN ROBBELL - CHARGES NOT LISTED
BROMELL, RYAN ISAAC - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WILLIAMS, WARREN DEANGELO - CHARGES NOT LISTED
CAUSEY, JOHN CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
DUNHAM, RONALD SYDNEY - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
ROSS, MICHAEL ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
KNOX, RODNEY LEE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
GRISWOLD, ROBERT STAN - DISORDERLY CONDUCT, TRAFFIC/UNAUTHORIZED SOLICITING ON HWY, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
FORD, CHRISTOPHER DEWAYNE - CHARGES NOT LISTED
LORICCO, ANDREW MURPHY - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SHELLEY, CODY DOUGLAS - CHARGES NOT LISTED
HOLDEN, JOSEPH ANTHONY - DUI
WALDO, JAMIE CHRISTOPHER - CHARGES NOT LISTED
DOYLE, KYLE TANNER - CHARGES NOT LISTED
KING, KENNY JUNIOR - CONTEMPT OF COURT
PARKER, BRANDON JAVON - CONTEMPT OF COURT
ALSTON, DEVAN JUAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BENDER, JOHNN WILLIAM - FAILURE TO APPEAR
RHEMS, JUSTIN MITCHELL - CONTEMPT OF COURT
IRWIN, THOMAS - CHARGES NOT LISTED
HODGES, CORY THOMAS - CONTEMPT OF COURT
KERN, JOHN ROBERT - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MIDDLETON, KHLAIF JABARIE - CHARGES NOT LISTED
KIRBY, SHIANTA - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
HAYES, LORIE ANN - Ordinance / Shoplifting
HARPER, KENDALL SHAMUS - VIOLATION/WILLFUL VIOLATION OF TERM OR CONDITION OF ELECTRONIC MONITORING
WEATHERSPOON, CRAIG ALLEN - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN), OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, SHOPLIFTING
LUMPKIN, LAUREN ASHLEY - SHOPLIFTING
DEAN, GENA LEE - MOTOR VEH. REGISTRATION AND LICENS. CHAPTER VIO., NO OTHER PENALTY SPECIFIED, DRIVING UNDER SUSPENSION
PARKER, KENNETH WILLIAM II - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, TREPASSING, PRIVATE PROPERTY, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
STAMEY, TIFFANY ANN - SHOPLIFTING
LITTLE, SHANNON RAY - FAILURE TO APPEAR
WILSON, JASON SMITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JENERETTE, EDWARD GEROME - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JOVANOVIC, IVAN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
JONES, DOUGLAS ALAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MURPHY, ERIC THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
VEREEN, JERRY RAYSHAWN - NO DRIVERS LICENSE, VIOLATION OF ABC LAW