See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

FAULK, MICHAEL DOUGLAS - CHARGES NOT LISTED
MCDANIEL, MELISSA RENEE - FORGERY LESS THAN 10,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MOODY, MATTHEW DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
POWELL, PAUL TILLEY - CHARGES NOT LISTED
BARNES, SCOTT ALLEN - RECKLESS DRIVING
WELLS, ADAM BALE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
BELLAMY, SANTENIA EXSTAVAN - CHARGES NOT LISTED
PERDUE, MADELINE GILBERT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
UNDERWOOD, CELESTE AJULE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CLARK, MONTIAGO BERNARD - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS, PEDESTRIAN DRUNK, Ordinance / Loitering
BAKER, GARY LINDSAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SELLERS, CHRISTOPHER TAYLOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOVELESS, ZACHERY MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
POSTON, THOMAS DAVID - CHARGES NOT LISTED
STANZIONE, JESSICA ANN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
FRITSCHE, HELEN BERTHE - DUI
RIPTON, MARK - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ROSPIERSKI, CHRISTOPHER ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STRICKLAND, TIMOTHY ALLEN - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY, DISORDERLY CONDUCT
SPAIN, MAURICE SERMAINE - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, LOITERING
CROSBY, ALEX KEVIN - ASSAULT AND BATTERY
JAMES, CHRISTOPHER LAMONT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MAYES, DANYELL DOMINIQUE - FAILURE TO APPEAR
DEYOUNG, CHRISTIE LYNN - SHOPLIFTING
SOLES, HENRI NELLE - CHARGES NOT LISTED
SANCHEZ-ULLOA, EDGAR ALEXIS - CHARGES NOT LISTED
MELTON, JEREMY LEE CONRAD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
DIGREGORIO, VICTOR NMN - CHARGES NOT LISTED
COTTLE, CODY SKYLER - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
FORD, EDWIN ALLEN - Ordinance / Fighting
PETERSON, SAMANTHA MARIE - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
DERER, SIMON DAVID - CHARGES NOT LISTED
FORD, JAKOB ALLEN - Ordinance / Fighting
MCRAE, TAURUS BRONTAE - CHARGES NOT LISTED
MACE, CHRISTOPHER CARLISLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SEWELL, ALEXANDER CALEB - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
FOWLER, CASEY BLAKE - CHARGES NOT LISTED
EVANS, SHELBY - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
JEZIERSKI, DEVON JOHN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
MILLER, DASHAWN ROSHAYE - UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE, DISSEMINATION, PROCURING OR PROMOTING OBSCENITY UNLAWFUL
GRANT, MICHAEL LEROY - CHARGES NOT LISTED
STYRON, LAYNE ELIZABETH - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MACKEY, ANDREW - FAILURE TO APPEAR
CUMBEE, WORDELL NMN - Ordinance / Breach of the Peace
CIRIGNANO, RYAN NEAL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
MOUSSAID, ABDELKADOUS NMN - CHARGES NOT LISTED
STEERLING, RICHARD THOMAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BRYANT, ANTWUAN SHURONE - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
TOMPKINS, WILLIAM HENRY - VIOLATION OF PROBATION
WHITSON, BILLIE LOUISE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EMGE, BRADLEY ANDREW - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
GEIGER, ALAINA LEE - FAILURE TO APPEAR