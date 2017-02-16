See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

KENDALL, JULIE DENISE - CHARGES NOT LISTED
ALESTRA, AMBER LEA - CHARGES NOT LISTED
MAHNKE, STEVE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ESTELLE, JERAMIAH EUGENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ARELLANO, VICTOR ALBERTO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MARTIN, TRENT HILLARY - SUSPENSION, OR REFUSAL OF REGISTRATION - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
RHUE, BERNARD AARON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HEMINGWAY, TROY LEVON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, VIOLATION OF CITY ORDINANCES, Ordinance / Loitering, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CALHOUN, WADE PAUL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PEARSALL, CALVIN JAY - CHARGES NOT LISTED
HICKMAN, KABRIAN JAVAR - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon
OWENS, TYBIUS DESHAWN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PFEFFERKORN, PAUL - SHOPLIFTING
MCGILL, DAYVEION SHEMAR - VIOLATION OF CITY ORDINANCES
KORINEK, THOMAS DAVID - CHARGES NOT LISTED
HANNAH, CLINTON DEAN - DUI
ARMSTRONG, SHANA - CHARGES NOT LISTED
ROBERTS, JAMES ALAN - FAILURE TO APPEAR
BELLAMY, JERRON DEMAR - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, KIDNAPPING, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
GARY, QUASI TREMAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCDOWELL, BENJAMIN THOMAS SAMUEL - CHARGES NOT LISTED
VON STEENBURGH, JASON BURTON - CHARGES NOT LISTED
LEVAN, KEITH SHELDON - MURDER
MOTLEY, KRYSTLE LATRICE - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
MCLAUGHLIN, BYRANT MYRON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
VOGAN, WILLIAM FRANKLIN - FAILURE TO APPEAR
MEADOWS, CODY MICHAEL HENRY - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
RODRIGUEZ, DIONICIO JOACHIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HORNE, XAVIER JERMAINE - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
SUGGS, AMY LYNETTE - VIOLATION OF PROBATION
WILLIAMS, MIKEKEVIOUS JAPRONNTA - FAILURE TO APPEAR, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
FORD, DAVEON LATRELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ISRAEL, ALBERTHA MALIK - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DEESE, ROBERT BLAKE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR A MISDEMEANOR
SHERMAN, JASON KYLE - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH DEATH, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
LUMPKIN, ROSALEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JENKINS, TIMOTHY MICHAEL - CONTEMPT OF COURT
JOHNSON, ALEX GONZALE - CHARGES NOT LISTED
BOWERS, JOSHUA AARON - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
HOLMES, RICHARD CHARLES - LARCENY UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WARD, JASON RAY - ARSON 3RD DEGREE
LEE, JANE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PEDESTRIAN DRUNK, Ordinance / Public Possession of Open Containers, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally