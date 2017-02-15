See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

MCMANUS, JESSICA LEIGH - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
WILLINGHAM, NICOLE JULIETTE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RICHARDSON, ZANE WESTON - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
PERKINS, GARY DYLAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION
JOHNSON, STACEY LYNNE - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
WARREN, QUANTADIS JAMMAL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DAVIS, KENNY DEVON - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PATTON, KENDRICK STEFON - CHARGES NOT LISTED
WILLIS, HAROLD ALEXANDER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MUNN, SCOTTIE DANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, TAMARA DEW - VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT
KEPLEY, STEVEN LLOYD - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
HAMMOND, JONATHAN BRENT - CHARGES NOT LISTED
SMITH, JAMES COLTON RAY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MACK, JALEEN TYREE GENE - CHARGES NOT LISTED
DEHART, STEPHEN HUNTER - LARCENY UNDER $2,000
WALKER, KRISTAIN BROOKE - FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL
WEBSTER, TIMOTHY BRIAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STUCKEY, JAMES SHERWOOD - CHARGES NOT LISTED
GARRISON, ROBERT HAGAN - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
NEWTON, JOHN MICHAEL - LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
BELLAMY, QUAVON MALIK - CHARGES NOT LISTED
HEMINGWAY, MYHIA KHIRES HEZEKIAH - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
TAYLOR, MARVIN HAROLD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
FARNSWORTH, EUGENE EDWARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
REEVE, ROBERT EARL JOHN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KINLAW, JAMES DOUGLAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
GARDNER, ZACHARY DOUGLAS WAYNE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR
BROWN, ISAIAH NMN - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
LIVINGSTON, LEVON JASON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MCNEIL, KATRINA SHAREE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, LARCENY UNDER $2,000, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
ZINNER, MATTHEW DAVID - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION, ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN)
STERLING, GLENN RICHARD - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR A MISDEMEANOR
DEMARTINO, ANTHONY JOSEPH - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, STOPCHECK,$500/LESS, 1ST OFF
VEREEN, LINDA-GRACE DEVINIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HANDY, THOMAS ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
JULIANO, DELANO RONALD - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
GRADY, ROOSEVELT - TRESPASSING AFTER NOTICE
WATERS, THOMAS WILLIAM HAYES - CHARGES NOT LISTED
SIMS, GEORGE NMN - FAILURE TO APPEAR
BENENHALEY, LONNIE MICHAEL DAVID - SHOPLIFTING
EDWARDS, BRANDON LEE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE