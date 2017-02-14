See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

TETREAULT, GREGORY ALEXANDER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DEBAUFRE, CHRISTON - DISORDERLY CONDUCT
KEAIRNES, SUSAN HUNT - DISORDERLY CONDUCT
WILSON, TRELLA L. - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
FRINK, TAMIKA LASHEE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
BELLAMY, JEROME DERANCE - DRIVING UNDER SUSPENSION, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SHANLEY, KIMBERLY ANNE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MILLER, MOLLY JEAN - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
ZEMAN, DERRICK CHARLES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
FRIDAY, AARON PARNELL - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TYNDALL, TABITHA IRENE - CHARGES NOT LISTED
MALLOY, FRANCES ELIZABETH - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GREEN, DANIEL - RECKLESS DRIVING
ALTAMIRANO, ELOY DIAZ - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ADAMS, RICHARD FRANCIS - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
SMITH, TYRON ANTAWAN - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
CALANTJIS, ANGELINA - DUI, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DRAPER-LANGVIN, JUSTIN EDWARD JAMES - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
LINDSEY, DEVIN TYLER - DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG
BERDOUS, MOHAMMED NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LUCAS, STEVEN DARRYL - FAILURE TO APPEAR
BELL, ANDREW IVAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
NICHOLLS, NELSON LEGGLETTE - CHARGES NOT LISTED
LIVINGSTON, LEVON JASON - CHARGES NOT LISTED
BROWN, MARY CAROLYN - CHARGES NOT LISTED
FLOWERS, DARREN BLAKE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
THOMPSON, DESTINY BETH - CHARGES NOT LISTED
THIGPEN, JOE B., III - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
LEACH, JONATHAN ROBERT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROSE, JAMES HILL - CHARGES NOT LISTED
NESBITT, SHAROLD JAHMAL - PUBLIC DRUNKENNESS
ROBINSON, JOHN JEFFREY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MACDOWELL, RICHARD ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STEELE, CARTER RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
ROBERTS, JEFFREY CHAD - NO DRIVERS LICENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS
ALDRIDGE, LYNETTE RACHELLE - OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSES,THIRD AND SUBSEQ. OFFENSE
JOHNSON, CAYESHIA CASHEL - CHARGES NOT LISTED
SCOTT, FRANCHEZKA DANIELLE - VIOLATION OF PROBATION
PARSONS, TONYA RENEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LIGHTKEP, SAVANNAH MORGAN - GRAND LARCENY,OVER $1,000 BUTLESS THAN $5,000
GRAYSON, ANTOINE DAMON - CHARGES NOT LISTED
COKLEY, TIFFANY LATRELLE - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
YEAGER, DONALD PHILLIP - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
PERRY, CHASE KENNETH - CHARGES NOT LISTED
BUTLER, BROOKE PATRICIA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WINTERS, SHIRLEY ANN - UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE
MARTIN, CHRISTOPHER ROBERT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ELLER, AMISHA NICHOLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JOHNSON, TRAVIS NATHANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION