Mugshots, Feb. 13

WALL, NICHOLAS EDWIN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
SCHIRRA, MICHAEL W - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
LINNEN, RODREGIS MARQUIES WADELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SEWARD, ANDREA DIMESHA - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
DUNNAVANT, PAUL THOMAS - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
PENDERGRASS, RAYMOND ONIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE
FREDERICK, TERRELL MALIK - POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
HUCKS, WILLIAM ALLARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION
ARCHIE, JASPER RHYHEEM - CARELESS OPERATION OF VEHICLE
ELLIOTT, HERBERT FULTON - Ordinance / Obtaining Signature or Property by False Pretenses, Ordinance / Receiving Stolen Goods
TREJO-HERNANDEZ, JOSE RUBEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MUNCY, MICHAEL SCOTT - CHARGES NOT LISTED
JAMES, GEORGE RAHIEM - CHARGES NOT LISTED
CROSBY, JANICE FAYE - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
WATTS, KORI LEAH - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
COUCH, HEATHER MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SUGGS, MORGAN AMELIA - CHARGES NOT LISTED
CANTEEN, ROBERT JUNIOR - SHOPLIFTING UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RODRIGUEZ, HERMES YASSIR - NO DRIVERS LICENSE
LECHEMINANT, ANDREW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SOPA, GEORGE JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RASGADO-JIMENEZ, PABLO ULISES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, NO DL IN POSSESSION
AMBROSINO, TRACY LYNN - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
REININGER, JENNIFER LEE CAIN - FAILURE TO APPEAR, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SESSIONS, KENNETH DAVON - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
HURELL, RAHMAN ABDUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, TYRON ANTAWAN - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
MCCRAY, MYRONE JEVON - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
BELLEVUE, BRAD STEVEN - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
GRIMES, STEPHEN MICHEAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MAZYCK, DANNY ELIJAH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEWIS, AMANDA JONES - FAILURE TO APPEAR
ALTAMIRANO, ELROY DIAZ - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JACQUES, SHAWN LEON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
WRIGHT, DEXTER PATRICK - FAILURE TO APPEAR, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA