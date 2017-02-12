Mugshots, Feb. 12

HIGHTOWER, MARIAH ANDREA - SHOPLIFTING
DOLES, ADAM RYAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FISHER, CHRISTOPHER WAYNE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.(LESS THAN ONE OZ), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 2ND OR SUB, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE
DOLES, DAKOTA MATTHEW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MARTIN, JONATHAN DAVIS - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
JONES, DONALD COSTELLO - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Possession of Open Containers, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BANTA, STEPHEN PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JORDAN, JONATHAN TERRILLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
JENKINS, STEVE NMN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
COX, MARIO DESHAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BELLAMY, CAREY TURNER - RECKLESS DRIVING
MALLOY, FRANCES ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
QUINN, JASON CAMERON - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SNODGRASS, ROBERT STEWART - RECKLESS DRIVING
BROWN, CRYSTAL - UNLAWFUL POSSESSION OF A CONCEALED WEAPON, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
EADDY, JOSEPH RAHEEN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
DAVIS, RICHARD KASE - CHARGES NOT LISTED
MARTIN, JEFFERY NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
THOMPSON, ASHLEY ANN - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
VALENTI, RICHARD ANTHONY - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
ABBOTT, PAYTON CHRISTIAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SAINZ, JESSIE LAWRENCE - Ordinance / Public Defecation or Urination, Ordinance / Public Possession of Open Containers
BROWN, SHAKIM BERNARD - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
SOPA, GEORGE JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RABON, JACOB ALLAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS, Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BROSKIE, ADAM ANTHONY JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SMITH, MARCUS NMN - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HUCKS, ERNEST BRADFORD - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
BROWN, TAMATTHEUS LAQWAUN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LIGHTKEP, SAVANNAH MORGAN - CHARGES NOT LISTED
FITZWATER, STEPHEN RAY SCOTT - SHOPLIFTING
LYNN, BRANDON MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER UNDER THEPROTECTION FROM DOMESTIC ABUSE ACT, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER UNDER THEPROTECTION FROM DOMESTIC ABUSE ACT
OGDEN, KEVIN GERARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HINSON, EDDIE LEE - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
LARRIMORE, ANTHONY JASON - DRIVING UNDER SUSPENSION, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BULLARD, BILLY RAY - CHARGES NOT LISTED
ASHWORTH, JERRY WAYNE - CHARGES NOT LISTED
PARRISH, CHRISTINA MARIE - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FREDRICK, ANGELA MARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SMITH, GERALD LEGRAND - RECKLESS DRIVING
FLOYD, CHRISTOPHER JORDAN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SPAIN, EVYLIN JAN - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
MUNN, SCOTTIE DANIEL - PEDESTRIAN DRUNK
PATRONE, MATTHEW LIAM - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GUTIERREZ, MARVIN DANILO ROBLERO - NO DRIVERS LICENSE, DUI, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SCHIRRA, MICHAEL W - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
LINNEN, RODREGIS MARQUIES WADELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SEWARD, ANDREA DIMESHA - CHARGES NOT LISTED
DUNNAVANT, PAUL THOMAS - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
LANIER, JAMES MARION - DISORDERLY CONDUCT
FREDERICK, TERRELL MALIK - CHARGES NOT LISTED