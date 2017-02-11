See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

BUCKLES, REBECCA JEAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JENKINS, STEVE NMN - CHARGES NOT LISTED
COX, MARIO DESHAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JORDAN, JONATHAN TERRILLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BANTA, STEPHEN PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARTIN, JONATHAN DAVIS - CHARGES NOT LISTED
DOLES, DAKOTA MATTHEW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JONES, DONALD COSTELLO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Possession of Open Containers, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
DEWITT, JIMMIE ODELL - DISORDERLY CONDUCT
FISHER, CHRISTOPHER WAYNE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ)
CABANAW, TERRY LEE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
TANFIELD, CHARLES ROBERT - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
STRICKLAND, CHERYL KAY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
HOLDER, KIMBERLY MICHELLE - NO DRIVERS LICENSE
DOLES, ADAM RYAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLIAMS, SHAKEIRA RENEE - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PLAGENS, JOHN FREDERICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DALTON, SHANNON DENINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PORT, ANGELA JENEEN - CHARGES NOT LISTED
STURGILL, CHARLOTTE VICTORIA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BRINKLEY, PHILLIP WILLIAM - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
ROBINSON, CALVIS MONTREAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
THOMPSON, DONTAY NATHANIEL - CHARGES NOT LISTED
PEREZ, JEREMIAH - NO DL IN POSSESSION
VOTTA, BLAKE ANDREW - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BUFFKIN, WESTON CHASE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HODGES, CORY THOMAS - CONTEMPT OF COURT
KING, KENNY JUNIOR - CONTEMPT OF COURT
BRENT, THOMAS ROBERT - CHARGES NOT LISTED
CRUZ, IVETTE - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
SARTER, MICHAEL VINCENT - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
TILLEY, JULIOUS - CHARGES NOT LISTED
RILEY, HEATHER NICOLE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MELLO, BRIAN KEITH - FAILURE TO APPEAR
SERIO, MARC JOHN - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
FRUCHEY, PENNY JOANNA BARNES - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MARTIN, JONATHAN THOMAS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
JORDAN, BRANDON JOSEPH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SOLES, MELANIE SHAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WARREN, VIRGINIA BROOKE - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
SKAROTE, JESSICA ELIZABETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GRASS, BRANDINA KERENE - CHARGES NOT LISTED
CANUL, ERIC GLENN - BURGLARY 1ST DEGREE
QUINN, JASON CAMERON - DISORDERLY CONDUCT
COOK, CHRIS DELEON - DISORDERLY CONDUCT
CUOCCO, KAREN ANN - CONTEMPT OF COURT
MALLOY, FRANCES ELIZABETH - CHARGES NOT LISTED
WENDELL, AMY LYNN - TRESPASSING AFTER NOTICE