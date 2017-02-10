See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

COCHRAN, JAMAR DAITRELL - CHARGES NOT LISTED
WALTERS, WILLIAM ANTHONY - RECKLESS DRIVING, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BURTON, JEFFREY DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SAUL, LOGAN RAINEY - RESISTING ARREST
SATTLEWHITE, SHON D. - BURGLARY 2ND DEGREE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
RAYNOR, THOMAS MARK - SHOPLIFTING UNDER $2,000, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PADGETT, SANDRA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
OLLIS, JASON SCOTT - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JOHNSON, JOHN HENRY - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
RUBIO, COLETTE PHILLIPS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HENDERSON, DAVID VAUGHN - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY E
ANDERSON, KEVIN ROLAND - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JEFFERS, BRENDA LEE - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRANT, FRANKLIN EZEKIEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELLAMY, THERESA SUJUAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, SHOPLIFTING
REDGE, MARGARET LYNN - Ordinance / Fighting
WILSON, EDDIE LEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
HONER, SAMMY JOE - CHARGES NOT LISTED
WILSON, ANTHONY NMN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SHAWVER, MICHAEL LEE - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
GILLIARD, JAMES ALLEN - CHARGES NOT LISTED
DUMONT, JACOB CODY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAINER, DRUG PARAPHERNALIA
MYERS, WARNITA LOUISE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISTURBING AT SCHOOLS
FORD, DARLENE RENEE - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
GREEN, STACEY L. - ATTEMPTED MURDER, SHOPLIFTING, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
EDWARDS, WILLIE - CHARGES NOT LISTED
DIZZLEY, TERRON GERHARD - CHARGES NOT LISTED
STOUT, ZACKERY RAY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RECKLESS DRIVING, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
BROWN, ELIJAH ANTONIO - CHARGES NOT LISTED
WHITE, MICHAEL LEON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE), VIOLATION OF CITY ORDINANCES
CUTTINO, MONTREAL JONTAE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
HEARD, TYWAUN KIAHEEM - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
BAISLEY, RICHARD CONRAD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BULLARD, TIFFANY NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRAHAM, JEREMY RASHAUN - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BELL, SAMUEL RIDGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WEST, RYVER HUNTER - CHARGES NOT LISTED
HOLMES, DEVON TERRELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GERAU, CASSIDY BROOKE - DISORDERLY CONDUCT
SKOWRONSKI, CHESTER RICHARD - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
ARD, KENNETH JOSEPH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PEARSON, LUTHER BERNARD - FAILURE TO APPEAR
GARDNER, TAMELA CAMERON - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE